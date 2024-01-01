الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم
التاريخ
1/1/2024 1:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يوسف الياس سراحنة (27 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، ومحمد رأفت حمامرة (26 عاما) من قرية حوسان غربا، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.
MENAFN01012024000208011052ID1107673289
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.