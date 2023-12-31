تليفزيون اليوم السابع يطلق سلسلة جديدة للفيديوهات والخرائط التفاعلية بداية 2024

MENAFN - Youm7) ‎فى إطار تطوير الأدوات المستخدمة، ومجاراة التطور التكنولوجى يومًا تلو الآخر، بدأ "تليفزيون اليوم السابع "، سلسلة جديدة من الفيديوهات والخرائط التفاعلية المتطورة.









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وتسهم تلك الأداة الجديدة فى قراءة وتحليل الأحداث الجارية، والاستعانة بها فى التغطيات الخاصة التى يبثها تليفزيون اليوم السابع عبر منصاته المتنوعة، وذلك باستخدام أدوات الجرافيك الحديثة من تصميم الزميلة شريهان نجدى.

جانب من تغطية تليفزيون اليوم السابع لنتيجة

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى مؤتمر صحفى عالمى.



وستشكل التقنيات الحديثة التى نقدمها للمشاهد نوعا فريدا وبصمة مختلفة فى عالم الصحافة، وذلك لأنها تجعل المحتوى أكثر إقناعا من الناحية البصرية والمحتوى، وتتميز بقدرتها على جذب انتباه المشاهدين للتفاعل معنا بشكل أكبر

‎ويتضمن هذا المحتوى تحليلا أعمق لكل الأحداث والأخبار والقضايا، ويبثه

تليفزيون اليوم السابع

بشكل منتظم لجمهوره خلال عام 2024





جانب من تغطية

تليفزيون اليوم السابع

لردود الأفعال العالمية عقب إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 .







جانب من تغطية

تليفزيون اليوم السابع

لتغطية إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الماضية.





























