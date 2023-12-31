الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية طعن شرطي في القدس

MENAFN - Youm7) أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، بإصابة عنصري شرطة إسرائيليين بجراح متوسطة وطفيفة، جراء عملية طعن قرب المنطقة الصناعية في مُستوطنة "ميشور أدوميم" شرقي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن طواقم "نجمة داود" قدمت العلاجات لشرطيين وصفت حالتهما بالطفيفة، إذ عانيا جروحا طفيفة وكانا بوعيهما، فيما جرى "تحييد" المُنفذ، ما يشير إلى إصابته إصابة قاتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عناصر من الشرطة أطلقوا النار على مُنفذ عملية الطعن وأصابوه بجروح خطيرة، أحيل على إثرها إلى مُستشفى "شعاريه تسيدك".



