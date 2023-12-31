شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي غزة

(MENAFN
- Youm7) قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مناطق متفرقة من مدينة خان يونس ، جنوبي قطاع غزة
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، أن قصفاً إسرائيلياً على منزل غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أودى بحياة عدد من الضحايا وأصاب آخرين.
ودارت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي.
ومنذ أكثر من شهر تحاول قوات الاحتلال التقدم نحو وسط خان يونس من عدة محاور، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية.
كان التلفزيون الفلسطيني أفاد في وقت سابق الأحد، بأن إسرائيل قتلت 35 فلسطينياً في ضربات على خان يونس، ولم يذكر التلفزيون
تفاصيل أخرى، لكنه أشار إلى أن هناك أطفالاً بين الضحايا.
MENAFN31122023000132011024ID1107673196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.