شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي غزة

MENAFN - Youm7) قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مناطق متفرقة من مدينة خان يونس ، جنوبي قطاع غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، أن قصفاً إسرائيلياً على منزل غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أودى بحياة عدد من الضحايا وأصاب آخرين.

ودارت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي.

ومنذ أكثر من شهر تحاول قوات الاحتلال التقدم نحو وسط خان يونس من عدة محاور، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية.

كان التلفزيون الفلسطيني أفاد في وقت سابق الأحد، بأن إسرائيل قتلت 35 فلسطينياً في ضربات على خان يونس، ولم يذكر التلفزيون

تفاصيل أخرى، لكنه أشار إلى أن هناك أطفالاً بين الضحايا.



