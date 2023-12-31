مركز المصالحة الروسي يكشف تفاصيل قصف إسرائيل على حلب السورية

MENAFN - Youm7) أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، الأحد، أن طائرتان مقاتلتان إسرائيليتان من طراز "إف -16" نفذتا هجوما صاروخيا انطلاقا من البحر المتوسط، في محيط مدينة حلب السورية.

وقال كوليت في إفادة صحفية، إنه "من الساعة 17:14 إلى الساعة 17:27، يوم 30 ديسمبر، شنت مقاتلتان من طراز إف -16 تابعتان لسلاح الجوي الإسرائيلي، هجوما بستة صواريخ كروز في محيط مدينة حلب، انطلاقا من البحر المتوسط، دون دخول المجال الجوي السوري".

من جهة أخرى، ذكر كوليت أن "ثلاثة جنود سوريين أصيبوا بجروح نتيجة قيام طائرة إرهابية مسيرة بإسقاط عبوة ناسفة بدائية الصنع في محافظة اللاذقية السورية".

وأشار كوليت إلى أنه تم تسجيل سبع هجمات على مواقع تابعة للقوات السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شنتها جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (الإرهابيين وكلاهما محظور في روسيا) في محافظات حلب واللاذقية وإدلب.



