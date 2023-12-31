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حزب الإصلاح الموريتاني يرشح ولد الغزواني لولاية رئاسية ثانية

12/31/2023 11:29:34 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن حزب الإصلاح الموريتاني، الأحد، اعتماد ترشيح الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني لولاية ثانية "كمرشح لحزب الإصلاح في رئاسيات 2024 القادمة"، وذلك في ختام دورة عادية مشتركة بين مجلسه الوطني ومكتبه السياسي، انعقدت الأحد في قصر المؤتمرات القديم.


كما أجرى الحزب تغييرات على بعض مواد نظامه الأساسي، وهيئاته القيادية، حيث قلص أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة الدائمة مع إدماج بعض الشخصيات في الهيئات القيادية وانتخاب أمين عام، ورؤساء جددا لكل من المجلس الوطني البالغ عدد أعضائه 257 عضوا، فضلا عن لجنة للحكماء، ومنظمتي الشباب والنساء.








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