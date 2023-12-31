Monday, 01 January 2024 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصاد جامعة الأزهر 2023.. افتتاح كليات وفصول لخدمة الصعيد

12/31/2023 11:29:30 PM
(MENAFN- Youm7) واصلت جامعةُ الأزهر عطاءَها خدمةً لطلابِها ورعايةً لمصالحِهم والذين بلغَ عددُهم
365 ألفَ طالبٍ و23 ألفَ وافدٍ...وتضمُ الجامعةُ 91 كليةً يعملُ بها نحو 15 ألفَ عضو هيئةِ تدريسٍ.. و17 ألفَ موظفٍ .. كما تضمُ 38 مركزًا بحثيًّا و18 معهدًا و6 مستشفيات.



شهدت الجامعةُ تدشينَ كلياتٍ وأقسامٍ جديدةٍ تسهمُ في تقليلِ اغترابِ الطلابِ وتيسرُ على أولياءِ الأمورِ وتخدمُ المجتمعَ... ومن ذلك تهيئةُ أرضِ البهنسا بالمنيا لتضافَ إلى صروحِ جامعةِ الأزهرِ... وكذلك إنشاءُ قسمٍ للشريعةِ والقانونِ بنات بالأقصر... وفصولٍ لهندسةِ البناتِ بقنا.. وشعبةٍ للقراءاتِ بكليةِ الدراساتِ الإسلاميةِ بنات بالقاهرةِ،.. كما تمَّ تحويلُ قسمِ الصحافةِ والإعلامِ بكليةِ الدراساتِ الإسلاميةِ والعربيةِ بنات إلى كليةٍ مستقلةٍ تحملُ اسمَ كليةِ الإعلام بنات.. وتمَّ نقلُ كليةِ التربيةِ الرياضيةِ من منطقةِ الخانكةِ بالقليوبيةِ إلى مدينةِ نصرٍ بالقاهرةِ؛ حتى تتمكنَ الطالباتُ من التدريباتِ العمليةِ بسهولةٍ ويسرٍ،.. كما تمتِ الإفادةُ من المساحاتِ الفارغةِ في الحرمِ الجامعيِّ ببناءِ مبنًى جديدٍ لكليةِ الشريعةِ والقانونِ، والبدءُ الفعليُّ في بناءِ مدرجاتٍ مركزيةٍ بجوارِ بوابةِ كليةِ الزراعةِ تستفيدُ منها كلُّ كلياتِ الجامعةٍ، ... كما تم افتتاحُ معملِ تخزينِ الطاقةِ بعلومِ بنين القاهرةِ، ومعمليّ السمومِ وأبحاثِ تخزينِ الطاقةِ بعلومِ بنين أسيوط، كما تم افتتاحُ متحفِ قسمِ التشريحِ بطبٍّ بنات أسيوط.. كما تمَّ رفعُ ثلاثٍ وستينَ مجلةً علميةً على بنكِ المعرفةِ المصريِّ، وحصولُ أكثر من أربعينَ مجلةً على أعلى تقييمٍ من المجلسِ الأعلى للجامعاتِ... كما تمتْ إضافةُ ثلاثِ مجلاتٍ علميةٍ إلى أكبرِ دورِ النشرِ العالميةِ مؤسسةِ السيفيرِ؛ تمهيدًا لإدراجِهم بسكوبس.



افتتاحُ أعمالِ التطويرِ والتجديدِ الشاملِ بمستشفى الزهراءِ الجامعيِّ التي شملتْ
أقسامَ: «جراحةِ الأوعيةِ الدمويةِ-
الأمراضِ الجلديةِ والتناسليةِ- النساءِ والتوليدِ- وحدةِ الأطفالِ المبتسرينَ- الجراحةِ العامةِ (أ) و (ب) - جراحةِ المسالكِ البوليةِ».



افتتاحُ مسجدٍ ومعملٍ للحاسبِ الآليٍّ واستديو بكليةِ الدعوةِ؛ لتدريبِ الطلابِ وتأهيلِهم على الخطابةِ والتعاملِ مع وسائلِ الإعلامِ.




افتتاحُ مركزٍ للاختباراتِ الإلكترونيةِ ووحدةٍ للنُّظمِ والشبكاتِ، وقاعةٍ للفنونِ، ومجمعٍ للكنترولاتِ، ومسجدٍ جديدٍ بكليةِ التربيةِ بنين القاهرةِ.





تطبيقُ الاختباراتِ الإلكترونيةِ للقرآنِ الكريمِ وتوثيقُها بالصوتِ والصورةِ لطلابِ الفرقِ النهائيةِ؛ لتحقيقِ العدالةِ والمساواةِ بينَ الطلابِ؛ تمهيدًا لتعميمِها على كلِّ الفرقِ الدراسيةِ.



التنفيذُ الفعليُّ لبرنامجِ بياناتِ الرسائلِ العلميةِ بكليةِ الدراساتِ العليا؛ لكي يتسنى للباحثينَ استخراجُ البراءاتِ والإفاداتِ دونَ الحاجةِ للتنقلِ بين الكلياتِ وقطعِ مسافاتِ السفرِ.



اعتمادُ لائحةِ الساعاتِ المعتمدةِ لكليتي: الإعلامِ، والتربيةِ الرياضيةِ بنين.



التطبيقُ الفعليُّ لفتحِ التسجيلِ في الدراساتِ العليا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه للأقسامِ والتخصصاتِ المستوفيةِ للشروطِ (3 أساتذة – 3 أساتذة مساعدون لمرحلة الدكتوراه، 2 أساتذة، 2 أساتذة مساعدون للماجستير)



إلزامُ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ الحفاظَ على اللغةِ العربيةِ في قاعاتِ الدرسِ، الأمرُ الذي شهدَ قبولًا من الغيورينَ على اللغةِ، وصدًى طيبًا في وسائلِ الإعلامِ؛ فاستحقَ الشكرَ والتقديرَ من مجمعِ الخالدينَ.



تفعيلُ المجالسِ العلميةِ في الكلياتِ.



تفعيلُ مركزِ تحقيقِ النصوصِ وإخراجُ تحقيقاتٍ جديدةٍ، منها: (آدابُ المريدِ الصادقٍ مع مَن يريدُ الخالقَ للإمامِ الشعرانيّ)
و(الأغنى في شرحِ أسماءِ اللهِ الحسنى) لأبي الحسنِ الحرالي المراكشيِّ المالكيِّ.



حصولُ ثماني كلياتٍ على شهاداتِ (اعتمادٍ للمرةِ الأولى – تجديدٍ للاعتمادِ) من الهيئةِ القوميةِ لضمانِ جودةِ التعليمِ والاعتمادِ وحصولِ عشرةِ برامجَ على شهادةِ ضمانِ الجودةِ.



وفي مجالِ خدمةِ المجتمعِ...

نظمتِ الجامعةُ عدةَ قوافلَ بالتعاونِ مع مشيخةِ الأزهرِ الشريفِ ووزاراتِ: التضامنِ الاجتماعيِّ، والصحةِ، والهيئةِ العامةِ لمحوِ الأميةِ وتعليمِ الكبارِ، وجمعياتِ المجتمعِ المدنيِّ، فجابتْ قوافلُ الجامعةِ المحافظاتِ الحدوديةَ والمناطقَ النائية، كما خصصت قوافل لأهالي غزة بفلسطين



كذلك تمَّ تنظيمُ خمسمائةِ امتحانٍ فوريٍّ للأميينَ

وعددٍ من الموائدِ للمغتربينَ في رمضانَ،

وأربعةٍ من معارضِ الملابسِ المجانيةِ، وتم تركيبُ تسعةٍ وخمسينَ مبردًا.



كما تمَّ إطلاقُ مبادرةٍ لذوي الهممِ وتم توزيعُ حواسيبَ آليةٍ عليهم.



كما تمَّ تكريمُ المتميزينَ في مبادرةِ: المسْ حلمكَ بالتعاونِ مع أخبارِ اليومِ.





وفي مجالِ التعاونِ الثنائيِّ وتوقيعِ مذكراتِ التفاهمِ:



قامتِ الجامعةُ بتجديدِ مذكرةِ التفاهمِ بين جامعةِ الأزهرِ وجامعةِ السلطانِ أحمد شاه بولاية ببهانج – ماليزيا في مجالِ البحثِ العلميِّ وتبادلِ الخبراتِ الأكاديميةِ.



توقيعُ مذكرةِ تفاهمٍ مع جامعةِ العلامةِ محمد إقبال المفتوحةٍ بإسلام آباد – باكستان في العلومِ العربيةِ والشرعيةِ في مجالاتِ البحثِ العلميِّ وتعزيزِ البرامجِ التعليميةِ المشتركةِ وتبادلِ الزياراتِ.



توقيعُ اتفاقيةِ تعاونٍ مع جامعةِ بنها وجامعةِ بنها الأهليةِ.



توقيعُ اتفاقيةِ تعاونٍ مع جامعةِ حلوان.



توقيعُ اتفاقيةِ تعاونٍ مع وزارةِ الثقافةِ؛ بهدفِ تنميةِ الوعيِ والحافظِ على الهويةِ.



توقيعُ اتفاقيةِ تعاونٍ مع وزارةِ العدلِ لتدريبِ وتأهيلِ خريجي معهدِ معاوني القضاءِ.



وفي مجالِ الجوائزِ والتكريماتِ

حققت الجامعةُ العديدَ من الجوائزِ على مستوى الأفرادِ أو الفرقِ الجماعيةِ وهي كالتالي:



- المركزُ الأولُ على مستوى الجامعاتِ المصريةِ في مجالِ حوافزِ العلومِ والتكنولوجيا وهو ما لاقى إشادةً من المجلسِ الأعلى للجامعاتِ.



- حصولُ فريقِ جامعةِ الأزهرِ google ds alazhar (gdsc) على المركزِ الأولِ على مستوى العالمِ في عددِ الأحداثِ والتأثيرِ الذي أحدثَه في٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م مجالِ التكنولوجيا ونشرِ المعرفةِ.



- حصولُ فريقِ طالباتِ الشريعةِ والقانونِ باللغةِ الإنجليزيةِ على المركزِ الأولِ في مسابقةِ التحكيمِ التجاريِّ متفوقات على طلابِ مائة وعشر جامعاتٍ مصريةٍ وعربيةٍ من أكثرَ من عشرينَ دولةً.



- حصولُ طلابِ التربيةِ الرياضيةِ بنين على المركزِ الأولِ على مستوى الجامعاتِ في المصارعةِ في المسابقةِ التي نظمَها الاتحادُ الرياضيُّ المصريُّ للجامعاتِ.



- حصولُ فريقِ كليةِ الزراعةِ على جائزةِ الإسكوا بالأممِ المتحدةِ لأفضلِ محتوًى علميٍّ رقميٍّ عربيٍّ.



- حصولُ عضوينِ من هيئةِ التدريسِ بالجامعةِ على المركزِ الأولِ في المسابقةِ العالميةِ للقرآنِ الكريمِ، هما: (ماهر فرماوي، وحمادة خطاب).



-حصولُ فريقِ فرعِ البناتِ على المركزِ الثالثِ في جائزةِ التميزِ الحكوميِّ (تكافؤُ الفرصِ وتمكينُ المرأةِ).



-حصولُ طلابِ وطالباتِ كلياتِ طبِّ الأسنانِ على المراكزِ الأولى في مسابقةِ أوائلِ الطلبةِ التي نظمتْها الجمعيةُ المصريةُ لأطباءِ الأسنانِ.




- حصولُ ثلاثةٍ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ على جوائزِ الدولةِ التشجيعيةِ.



- حصولُ كليةِ طبِّ البناتِ على شهادةِ الأيزو
الدوليةِ في الإدارةِ وجودةِ التعليمِ.



-منحُ رئيسِ جامعةِ الأزهرِ وسامَ (شفاعة) من الدرجةِ الثانيةِ من دولةِ كازاخستان.





وفيما
يخصُّ العمليةَ الإداريةَ:


- عقدتِ الجامعةُ ورشًا تدريبيةً للموظفينَ بالجامعةِ عن القوانينِ واللوائحِ المنظمةِ للطلابِ الوافدينَ.



-بدءُ تطويرِ مطبعةِ جامعةِ الأزهرِ.

-عقدُ ورشٍ تدريبيةٍ على منظومةِ الحرمِ الذكيِّ.



-الموافقةُ على صرفِ مكافآتِ الامتحاناتِ الشفهيةِ دفعةً واحدةً نهايةَ كلِّ عامٍ.



-التعجيلُ بصرفِ المستحقاتِ الماليةِ للحاصلينَ على أحكامٍ قانونيةٍ في المادةِ 15.



- تسليمُ العملِ لأوائلِ الخريجينَ من دفعاتِ
2014 و2015م.

-صُنفت جامعة الأزهر ضمن أفضل 10٪ من الجامعات العربية لعام 2023 وفقًا للتصنيف السنوي لمؤسسة التايمز للتعليم العالي، حيث حصلت الجامعة على المركز 32 من بين 316 جامعة عربية.



كما تصدرت جامعة الأزهر الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في الإصدار الجديد لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لعام 2024، لتصبح الجامعة بهذا التصنيف ضمن أفضل ٣٠٪ من جامعات العالم.



وفي سياق متصل، حصلت جامعة الأزهر على تقييم التميز الأكاديمي من مؤسسة QS العالمية لتصنيف الجامعات في مملكة البحرين.



-سيرت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، قافلتين إغاثيتين للإخوة الأشقاء في قطاع غزة؛ للتخفيف عن معاناتهم جراء الحرب التي يشنها المحتل الإسرائيلي على سكان القطاع، حيث تابع فضيلته تحركات القافلتين، وقام بتفقدهما أثناء مرحلة التجهيز حتى الانطلاق، والتي ضمت 12 شاحنة محملة بنحو 800 طن من
المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
















MENAFN31122023000132011024ID1107673193

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث