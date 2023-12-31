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تعرف على أبرز مشروعات وزارة الرى فى 2023

12/31/2023 11:29:30 PM
(MENAFN- Youm7) وضعت وزارة الموارد المائي والري برامج عمل محددة الأولويات خلال عام 2023، تم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف لتوفير الموارد المائية اللازمة لعمليات التنمية، وكذا رفع كفاءة وتطوير منظومة الري والصرف وضمان زيادة انتاجية وحدة المياه وذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتركيز علي قضايا التنمية ودفع العمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة .



وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز مشروعات وزارة الرى التى تم تنفيذها خلال عام 2023:



‎1- تنفيذ أعمال بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان باستثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه.

‎2- مواصلة العمل فى مشروع قناطر ديروط الجديدة، وتأهيل كوبري هويس قنطرة طنطا الملاحية، والعمل على تحديث أنظمه تشغيل سد دمياط وتأهيل كوبري قنطرة مدينة بلقاس وقنطرة حجز الصالحية.

‎3- حصر 47 ألف منشأ مائى، وإعداد خطة زمنية لتأهيلها، والبدء في تأهيل البوابات ذات الأولوية قبل موسم أقصى الاحتياجات القادم.

‎4- العمل على إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بإستثمارات 970 مليون جنيه .

‎5- تطهير 33 ألف كيلو متر من الترع ، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتطهير المساقى الخصوصية.

‎6- تأهيل 945 كيلو مترا من الترع ، والعمل على تأهيل 3400 كيلو متر.

‎7- تأهيل 309 كيلو مترات من الترع بمراكز حياة كريمة، والعمل على تأهيل 879 كيلو مترا أخرى، وتدبير 33 قطعة أرض من منافع الري لإقامة 62 مشروعا خدميا بمراكز المبادرة.

‎8- صيانة منظومة الصرف الزراعى، وتطهير 22 ألف كيلو متر من المصارف، وتنفيذ الصرف المغطى في 89 ألف فدان باستثمارات قدرها 1.60 مليار جنيه .

‎9- وضع استراتيجية للتحول للرى الحديث في الأراضي الصحراوية ومزارع قصب السكر والبساتين.

‎10 - مواصلة العمل فى مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام أحد المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام المياه.

‎11- استكمال الأعمال في مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء.

‎12- مواصلة أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة"، وبدء التشغيل التجريبى لمحطة أنطفير فى مايو 2023 ، والبدء قريباً في محطة رفع لنقل مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي بإستثمارات قدرها 1.30 مليار جنيه .

‎13- إزالة 5503 حالات تعدٍ على نهر النيل ، وتطوير مسافات بأطوال 3.40 كيلو متر.

‎14- تطهير 117 مخر سيل بأطوال إجمالية 318 كيلو مترا، ومشروعات للحماية من أخطار السيول باستثمارات قدرها 2.60 مليار جنيه.

‎15- إحلال وتجديد 3 آبار بالواحات البحرية، وتنفيذ 100 بئر نشو بمحافظة مطروح، والانتهاء من المرحلة الثانية من دراسة "تحديث إمكانات المياه الجوفية بمصر".

‎16- إنهاء عمليات حماية الحائط البحرى بالمنتزه، وتدعيم الحائط البحرى شرق فرع رشيد ، وحماية شاطئ خليج مطروح، وحماية شواطئ محافظة دمياط.

‎17- تدريب 2400 مصري و125 عربيا وأفريقيا، و 1022 مزارعا من خلال المركز الإقليمى للتدريب.

‎18- تدريب 219 مصريا وأفريقيا بمركز تدريب معهد الهيدروليكا ، وتدريب 975 متدربا من خلال وحدة خدمات هندسة وعلوم المياه بالمركز .

‎19- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الري، وكل القرارات التنظيمية لأعمال اللجان العليا للتراخيص ، والقرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

‎20- تقديم 160 ألف خدمة من هيئة المساحة للمواطنين، وإنتاج 3240 خريطة، ورفع مساحى لـ 4462 موقعا بمراكز "حياة كريمة" وعدد (67431) طلبا.

‎21- مشروعات لدعم الدول الأفريقية في مشروعات إزالة الحشائش المائية ومحطات مياه الشرب الجوفية ومحطات القياس باستثمارات قدرها 370 مليون جنيه .

‎22- مجهودات كبرى على الصعيد الدولى لرفع درجة الاهتمام الدولى بقضايا المياه والمناخ.

‎23- مشاركات متميزة في "قمة الأمم المتحدة للمياه" ، واعتماد مبادرة AWARe خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة".

‎24- تولى مصر رئاسة الأمكاو واستضافة اجتماعات الجمعية العامة للمجلس بالقاهرة ، والمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي للأمكاو بناميبيا.

‎25- تنظيم أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية رئيس الجمهورية بحضور 1500 مشارك و800 ضيف من 62 دولة ومشاركة 64 منظمة دولية وإقليمية ووطنية و450 متحدثا و23 عارضا.

‎26- نجاح مصر خلال COP28 في الاستمرار بوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمى ، وإدراج المياه في قرارات مؤتمر المناخ على غرار ما تحقق في COP27 .

‎27- الاستمرار في حشد الدعم الدولى لمبادرة AWARe من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية .












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