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تربط مع محور الضبعة.. شاهد آخر محطة مترو بالخط الثالث

12/31/2023 11:29:30 PM
(MENAFN- Youm7) ينتهى الخط الثالث للمترو، بمحطة محور روض الفرج، والتى تتقاطع مع محور الضبعة، وتخدم مستخدمى المحور، وسكان مناطق الجبل الأحمر وأوسيم وهى الأقرب لمنشأة القناطر بالجيزة وعدد من المناطق الأخرى.



تعمل محطة مترو محور روض الفرج ، اليوم، وينشر "اليوم السابع" أحدث صور للمحطة، المقرر تشغيلها تجريبيا بالركاب، مع أول أيام العام الجديد 2024، ضمن 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.



وأعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة، فقد تقرر بدءا من صباح اليوم الموافق 1 يناير 2024 التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية، ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.



جدير بالذكر، أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج، ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.




ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.







مترو محور روض الفرج



اخر محطة مترو بالخط الثالث



القطار داخل المحطة



القطار يستقبل الركاب غدا



المترو الجديد



المحطة تخدم عدة مناطق قريبة



المحطة تربط مع محور الضبعة



المحطة من الداخل



مترو محور روض الفرج



محطة مترو محور روض الفرج















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