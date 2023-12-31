مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد وأسعار التذاكر

MENAFN - Youm7) ينشر اليوم السابع مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالج على خط القاهرة أسوان، ومحطات الوقوف،فى ظل زيادة الإقبال على حجز قطارات السكة الحديد وخاصة على خط الصعيد.مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة ـ إسكندرية





يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا. يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء. ويقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:50. يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء. ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء. قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءمواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى. يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.أسعار التذاكر على القطار التالجو خط القاهرة اسكندرية:





تذكرة الدرجة الأولى 225 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه للمصريين.محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي "القاهرة - سيدى جابر – الإسكندرية".أسعار تذاكر قطار تالجو على خط الصعيد :





من القاهرة لاسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه.من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيه والدرجة الثانية 350 جنيه.من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.من القاهرة لأسوان 700 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 550 جنيه.محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة – أسيوط – المنيا - سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".