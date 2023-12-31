لجنة الانتخابات في الكونغو تعلن فوز فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثانية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فوز الرئيس فيليكس تشيسكيدي بولاية ثانية، بعد حصوله على نسبة 73,34% من الأصوات المعبر عنها.
وبحسب النتائج الصادرة مساء الأحد، فقد حصل مويس كاتومبي الحاكم السابق لولاية كاتانغا بالجنوب الشرقي للبلاد، على نسبة 18,08% وحل بالمركز الثاني، فيما حل مارتن فايولو الذي كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية عام 2018 ثالثا بنسبة 5,33%، ثم رئيس الوزراء الأسبق أدولف موزيتو بنسبة 1,12%.
أما المترشحون العشرون الآخرون، وضمنهم دنيس موكويغي الحائز على جائزة نوبل للسلام، فلم يحصلوا سوى على 1% من الأصوات، وفق النتائج المنتظر أن تصبح رسمية بعد إعلانها من طرف المحكمة الدستورية في ال10 من يناير.
وقد أعلن 9 مترشحين من المعارضة في بيان مشترك صباح الأحد رفضهم "بشكل قاطع لنتائج هذه الانتخابات الصورية"، ودعوا الشعب الكونغولي "فور الإعلان عن تزوير الانتخابات، إلى التظاهر بشكل حاشد والنزول إلى الشارع".
وبحسب بعثة مراقبة الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية للانتخابات الكونغولية، فإن أحد المترشحين في إشارة للرئيس المعلن فائزا "برز بشكل ملحوظ عن الآخرين حيث حصل وحده على أكثر من نصف الأصوات"، مضيفة أنها "وثقت حالات عديدة من المخالفات التي من المحتمل أن تؤثر على نزاهة نتائج الاقتراع في مناطق معينة".
ويثير رفض المعارضة للنتائج، مخاوف من وقوع توترات في بلد معروف بتاريخه السياسي المضطرب، وسبق أن منعت السلطات الأربعاء الماضي أول تجمع احتجاجي معارض مناهض للانتخابات.
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