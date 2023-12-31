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لجنة الانتخابات في الكونغو تعلن فوز فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثانية

12/31/2023 11:29:27 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فوز الرئيس فيليكس تشيسكيدي بولاية ثانية، بعد حصوله على نسبة 73,34% من الأصوات المعبر عنها.

وبحسب النتائج الصادرة مساء الأحد، فقد حصل مويس كاتومبي الحاكم السابق لولاية كاتانغا بالجنوب الشرقي للبلاد، على نسبة 18,08% وحل بالمركز الثاني، فيما حل مارتن فايولو الذي كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية عام 2018 ثالثا بنسبة 5,33%، ثم رئيس الوزراء الأسبق أدولف موزيتو بنسبة 1,12%.

أما المترشحون العشرون الآخرون، وضمنهم دنيس موكويغي الحائز على جائزة نوبل للسلام، فلم يحصلوا سوى على 1% من الأصوات، وفق النتائج المنتظر أن تصبح رسمية بعد إعلانها من طرف المحكمة الدستورية في ال10 من يناير.


وقد أعلن 9 مترشحين من المعارضة في بيان مشترك صباح الأحد رفضهم "بشكل قاطع لنتائج هذه الانتخابات الصورية"، ودعوا الشعب الكونغولي "فور الإعلان عن تزوير الانتخابات، إلى التظاهر بشكل حاشد والنزول إلى الشارع".


وبحسب بعثة مراقبة الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية للانتخابات الكونغولية، فإن أحد المترشحين في إشارة للرئيس المعلن فائزا "برز بشكل ملحوظ عن الآخرين حيث حصل وحده على أكثر من نصف الأصوات"، مضيفة أنها "وثقت حالات عديدة من المخالفات التي من المحتمل أن تؤثر على نزاهة نتائج الاقتراع في مناطق معينة".

ويثير رفض المعارضة للنتائج، مخاوف من وقوع توترات في بلد معروف بتاريخه السياسي المضطرب، وسبق أن منعت السلطات الأربعاء الماضي أول تجمع احتجاجي معارض مناهض للانتخابات.








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