وزارة الدفاع الروسية تكشف تفاصيل عملياتها ضد أوكرانيا خلال 24 ساعة

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، صد عدد من الهجمات الأوكرانية على عدة جبهات في خط المواجهة، بالإضافة إلى قتل وإصابة ما يصل إلى 375 جنديا أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع -في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية- أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 75 جنديا قتلوا وجرحوا في اتجاه زابوريجيا.

وأوضحت الوزارة أن وحدات من القوات الروسية تمكنت -بدعم من المدفعية والطيران- من هزيمة القوة البشرية ومعدات اللواء 118 الميكانيكي ولواء الهجوم الجوي رقم 82 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنة رابوتينو وفيربوفويو في زابوريجيا، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 75 جنديا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30".

كما أكدت أنه في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من المجموعة القتالية المركزية الروسية -بدعم من المدفعية والطيران- هجوما شنته وحدات من اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا في لوجانسك، وتمت هزيمة مجموعات من القوة البشرية الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 50 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من المجموعة القتالية الشرقية الروسية -مدعومة بالمدفعية- هجوما للمجموعة الهجومية التابعة للواء الدفاع الإقليمي 127 في منطقة مستوطنة بريوتنوي، منطقة زابوروجي، وألحقت أضرارا بأسلحة وأفراد اللواء 79 للهجوم الجوي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مستوطنة نوفوميخيلوفكا في دونيتسك.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الخسائر الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 100 عسكري ومركبتين.

وقالت الوزارة: "خلال المعركة، أصيب مدفع هاوتزر ألماني الصنع من طراز FH70 ومدفع هاوتزر Msta-B ومدفع هاوتزر D-30".

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات المجموعة القتالية الغربية الروسية -بفضل إجراءاتها المختصة ودعم طيران الجيش ونيران المدفعية- أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 30 و115 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة المستوطنة.

وذكرت الوزارة، في بيانها: "بالإضافة إلى ذلك، ألحقت الهزيمة بالقوة البشرية للواء الأول من لواء المهام العملياتية التابع للحرس الوطني الأوكراني في منطقة قرية ستيلماخوفكا في لوجانسك".

وبحسب الوزارة، فقد بلغت الخسائر الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريا وعربتين مشاة قتالية وعربتين ودبابة من طراز ليوبارد 2.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 300 عسكري خلال اليوم الماضي، وتم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية.

وأشارت إلى أنه في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات مجموعة القتال الجنوبية -من خلال الإجراءات المنسقة بالتعاون مع الطيران التكتيكي والمدفعية- ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية رقم 56، ولواء الهجوم الجوي الميكانيكي الرابع والعشرين والثمانين من القوات المسلحة الأوكرانية، وتمت هزيمة مجموعات من أفراد الجيش الأوكراني في مناطق مستوطنات بوجدانوفكا وجورجيفكا وكليششيفكا وأندرييفكا وكورديوموفكا في دونيتسك.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن إجمالي الخسائر الأوكرانية في هذا الاتجاه بلغت ما يصل إلى 300 عسكري، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع مركبات، بالإضافة إلى ذلك تم ضرب مدفع هاوتزر M777 أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع بولندية الصنع من طراز Krab، ومدافع هاوتزر D-30، ومدافع هاوتزر M119 أمريكية الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع - ورادار مضاد لمدافع الهاون AN/TPQ-50.