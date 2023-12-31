الرئيس الصيني: بلادنا مضت قدما بتصميم ومثابرة في عام 2023

MENAFN - Youm7) قدم الرئيس الصيني شي جين بينج تهانيه لمواطني بلاده بالعام الجديد، وأعرب عن ثقته الكاملة في المستقبل.

وقال شي في رسالته للعام الجديد 2024: "مع ارتفاع الطاقة بعد الانقلاب الشتوي، نحن على وشك توديع العام القديم وبدء العام الجديد.. أتقدم بأطيب تمنياتي بالعام الجديد لكل واحد منكم"، بحسب وكالة الأنباء الصينية

وأكد شي أن الصين مضت قدما بتصميم ومثابرة في عام 2023، مضيفا: "سنتذكر هذا العام باعتباره عاما من العمل الجاد والمثابرة. ومع المضي قدما، لدينا ثقة كاملة في المستقبل".

وقال الرئيس الصيني إن عام 2023 شهد تغلب الاقتصاد الصيني على العاصفة وأصبح "أكثر مرونة وديناميكية من ذي قبل".

وأشار إلى أنه بينما حققت الصين انتقالا سلسا في جهود الاستجابة لكوفيد-19، فقد حافظ اقتصادها على زخم التعافي، وتم إحراز تقدم مطرد في متابعة التنمية عالية الجودة في عام 2023.