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أقوى زلزال قوته 4.8 درجة.. سلسلة هزات أرضية تضرب إقليم جاوة فى إندونيسيا

12/31/2023 11:29:27 PM
(MENAFN- Youm7) قالت السلطات المحلية إن سلسلة من الهزات الأرضية ضربت إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا "الأحد" وبلغت قوة أقوى زلزال 4.8 درجة، مما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم وألحق أضرارا بالمباني دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن مركز الزلزال كان على بُعد كيلومترين شمال شرقي سوميدانج في الإقليم وعلى عمق خمسة كيلومترات، في حين وقع زلزالان في وقت سابق لكن كانا أقل قوة.

ولم تسجل السلطات في سوميدانج أي إصابات حتى الآن، لكن ثلاثة من السكان أصيبوا بجروح طفيفة ولحقت أضرار بمنازل ومستشفيين، حيث تم إجلاء المرضى إلى خيام الطوارئ.

وطلبت الوكالة من السكان والسلطات المحلية التحلي بالحذر حيال خطر الهزات الارتدادية، ونصحت الناس بتجنب المناطق الجبلية بسبب خطر الانهيارات الأرضية.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى "حلقة النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع تقع فوق صفائح تكتونية متعددة.

وفي نوفمبر 2022، توفي أكثر من 300 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة بلدة سيانجور في إقليم جاوة الغربية.








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