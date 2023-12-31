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معتمد جمال يُجهّز تقريرًا بالصفقات المطلوبة للزمالك فى ميركاتو الشتاء

12/31/2023 11:29:24 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة معتمد جمال، إعداد تقرير مفصل عن المراكز التي يرى أنها تحتاج لتدعيمات فى الانتقالات الشتوية الحالية، تحسبًا لحل أزمة إيقاف القيد التي يعانى منها الفارس الأبيض منذ بداية الموسم الحالى، وحرمته من الصفقات، وأجبرت الفريق على بداية الموسم بالأسماء المتاحة أمامه، لاسيما أنه تم اقناع محمد عبد الشافي بالتراجع عن الاعتزال من أجل الاستمرار مع الفريق في ظل النقص الذى يعانى منه بسبب إيقاف القيد.



وجهّز معتمد جمال تقريرًا عن المراكز التي يرى أنها تحتاج لدعم بصفقات جديدة فور حل أزمة إيقاف القيد، وأبرز تلك المراكز التي ينتظر الجهاز الفني دعهما مركز المهاجم، والظهير الأيسر، وذلك قبل أن يتم التجديد لأحمد فتوح، بخلاف الدفاع الذى يسعى للتعاقد مع مدافع كفء بجانب عودة محمود الونش من الإصابة وتواجد محمود علاء وحسام عبد المجيد.



وأكد معتمد جمال فى تقريره ضرورة دعم مركز حراسة المرمى أو التراجع عن عرض محمد صبحى للبيع والإبقاء عليه بجانب تجديد تعاقد محمد عواد.


















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