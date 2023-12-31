معتمد جمال يُجهّز تقريرًا بالصفقات المطلوبة للزمالك فى ميركاتو الشتاء

(MENAFN
- Youm7) بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة معتمد جمال، إعداد تقرير مفصل عن المراكز التي يرى أنها تحتاج لتدعيمات فى الانتقالات الشتوية الحالية، تحسبًا لحل أزمة إيقاف القيد التي يعانى منها الفارس الأبيض منذ بداية الموسم الحالى، وحرمته من الصفقات، وأجبرت الفريق على بداية الموسم بالأسماء المتاحة أمامه، لاسيما أنه تم اقناع محمد عبد الشافي بالتراجع عن الاعتزال من أجل الاستمرار مع الفريق في ظل النقص الذى يعانى منه بسبب إيقاف القيد.
وجهّز معتمد جمال تقريرًا عن المراكز التي يرى أنها تحتاج لدعم بصفقات جديدة فور حل أزمة إيقاف القيد، وأبرز تلك المراكز التي ينتظر الجهاز الفني دعهما مركز المهاجم، والظهير الأيسر، وذلك قبل أن يتم التجديد لأحمد فتوح، بخلاف الدفاع الذى يسعى للتعاقد مع مدافع كفء بجانب عودة محمود الونش من الإصابة وتواجد محمود علاء وحسام عبد المجيد.
وأكد معتمد جمال فى تقريره ضرورة دعم مركز حراسة المرمى أو التراجع عن عرض محمد صبحى للبيع والإبقاء عليه بجانب تجديد تعاقد محمد عواد.
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