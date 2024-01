القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا استعدادا لأمم أفريقيا

MENAFN - Youm7) يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا فى الخامسة مساء الخميس بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر الودية مع نظيره التنزانى المقرر لها الخامسة مساء الخميس المقبل بالقاهرة.



ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي

روي فيتوريا ، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحىالدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدىالوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادةالهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقيةيستعدمنتخب مصرلمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.مشوار منتخب مصر فى أمم أفريقيايبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا





تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا على النحو التالى..الجولة الأولى:مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024الجولة الثانية:مصر vs غانا – 18 يناير 2024الجولة الثالثة:مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024يذكر أنه حال تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة،وفى حال التأهل كوصيف المجموعة سيلتقي الفراعنة مع ثاني المجموعة السادسة، أما فى حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون المنتخب الوطني على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل أول وثان كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.أمم أفريقيا 2024 وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، لذا تحظى قرعة البطولة دائما باهتمام كبير داخل القارة وخارجها، حيث تترقب الجماهير قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار مطلع عام 2024، التي تشهد حضور العديد من المنتخبات القوية.كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023، ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.المجموعات الكاملة لأمم أفريقيا





وجاء المجموعات الكاملة لأمم أفريقيا كالتالي..المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا.المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا