القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا استعدادا لأمم أفريقيا

MENAFN - Youm7) يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا فى الخامسة مساء الخميس بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر الودية مع نظيره التنزانى المقرر لها الخامسة مساء الخميس المقبل بالقاهرة.



ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي

روي فيتوريا ، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحىالدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدىالوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادةالهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقيةيستعدمنتخب مصرلمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.مشوار منتخب مصر فى أمم أفريقيايبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا





تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا على النحو التالى..الجولة الأولى:مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024الجولة الثانية:مصر vs غانا – 18 يناير 2024الجولة الثالثة:مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024يذكر أنه حال تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة،وفى حال التأهل كوصيف المجموعة سيلتقي الفراعنة مع ثاني المجموعة السادسة، أما فى حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون المنتخب الوطني على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل أول وثان كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.أمم أفريقيا 2024 وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، لذا تحظى قرعة البطولة دائما باهتمام كبير داخل القارة وخارجها، حيث تترقب الجماهير قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار مطلع عام 2024، التي تشهد حضور العديد من المنتخبات القوية.كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023، ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.المجموعات الكاملة لأمم أفريقيا





وجاء المجموعات الكاملة لأمم أفريقيا كالتالي..المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا.المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا



