الداخلية الجريح يستضيف الاتحاد السكندري باستاد السلام فى الدوري

(MENAFN
- Youm7) يستضيف الداخلية نظيره الاتحاد السكندري فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.
وخسر الداخلية من زد اف سى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الظهور الأخير بالمسابقة، فيما فاز زعيم الثغر على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.
ويحتل الداخلية المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 14.
وفى المقابل، يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 10.
وشدد هيثم شعبان، المدير الفني للداخلية، على لاعبيه ضرورة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري، لاسيما بعد تقديم مباراة باهتة أمام زد اف سى بالجولة الأخيرة مطالباً بضرورة استعادة الانتصارات.
من جانبه، طالب طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعبيه بالفوز على الداخلية لضمان مواصلة الانتصارات فى المسابقة المحلية قبل توقفها.
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