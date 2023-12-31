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الزمالك يحدد أسماء المرشحين للرحيل انتظاراً لحل أزمة إيقاف القيد

12/31/2023 11:29:23 PM
(MENAFN- Youm7) حدد الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة معتمد جمال، أسماء اللاعبين المسموح برحيلهم في انتقالات يناير، نظرًا لعدم الحاجة لخدماتهم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تتسلم إدارة النادي ولجنة الكرة هذا التقرير الذى سيقدمه معتمد جمال، لدراسته جيدًا قبل البت فى مصير هؤلاء اللاعبين والبحث عن بدلائهم فى المرحلة المقبلة، انتظارا لإنهاء أزمة إيقاف القيد والسماح للنادى بضم صفقات جديدة.

ودخل حسن زيكا، لاعب خط وسط الترسانة، حسابات مسئولى
الزمالك
تمهيداً لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى ظل صغر سن اللاعب، واقتناع مسئولى الفريق الأبيض بإمكانيات اللاعب وأرقامه داخل الملعب.

وجاء الاهتمام باللاعب خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم، وفى ظل اقتراب إنهاء أزمة إيقاف القيد بالزمالك، على أن يتم حسم الصفقات المطلوبة في الفريق بعد إنهائها رسميا، حتى يتمكن الزمالك من التعاقد مع لاعبي جدد، وتدعيم صفوفه، بالإضافة إلى تجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم خلال الفترة المقبلة.







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