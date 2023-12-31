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البنك الأهلي الكويتي مصر يفتتح أحدث فروعه في ثلاث محافظات مصرية

12/31/2023 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 -12 (كونا) -- أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر عن افتتاح أحدث فروعه في ثلاث محافظات مصرية خلال شهر ديسمبر الجاري وذلك في إطار خطته الطموحة وحرصه على تطوير شبكة فروعه والوصول بخدماته المصرفية لمختلف شرائح عملائه وجذب فئات جديدة من العملاء.
وأوضح البنك في بيان اليوم الأحد أن الفروع الجديدة تقع في منطقة (السادس من أكتوبر) بمحافظة الجيزة ومنطقة (المعادي) بمحافظة القاهرة بالاضافة الى محافظة بورسعيد مؤكدا تصميم الفروع وفقا لأحدث المعايير.
وأضاف البيان أنه تم تزويد الفروع الجديدة بكافة التجهيزات المتطورة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال السوق المصرفية لضمان مستوى متميز من الخدمة وتوفير وقت العملاء وإتاحة كافة المنتجات والخدمات البنكية الى جانب وجود خدمة كبار العملاء (ABK-Wealth).
وأضاف أن البنك قام بتجهيز فروعه الجديدة لاستقبال عملائه من ذوي الهمم وتيسير حصولهم على الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك ضمن إطار مع خطة البنك لتذليل العقبات ودمج جميع شرائح العملاء وتماشيا مع توجيهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد البنك الأهلي الكويتي - مصر أنه يسعى إلى تكثيف جهوده لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لتلبية احتياجات العملاء من خلال رؤية واضحة تتمثل في تقديم أفضل الخدمات الرقمية والتي تضمن أقصى قدر من السرعة والراحة والدقة.
ونوه بأنه يسعى كذلك إلى زيادة قاعدة العملاء والاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة بنكية متميزة على كافة القنوات المصرفية تتسم بالسلاسة والمرونة وتضمن رضاء عملائه لافتا الى أن استراتيجية البنك ترتكز رفع مؤشرات الأداء المالي وتطوير مهارات العاملين بما يضمن استمرار البنك في تحقيق مستهدفاته وريادته في السوق المصرفي المصري.
وأشاد البنك بالدور الريادي الذي يلعبه البنك المركزي المصري والحكومة المصرية بالإضافة إلى توجيهاتهم ومبادراتهم المستمرة من أجل تكثيف الجهود لدعم القطاع المصرفي والتي بدورها تساعد في تجاوز الأزمات الاقتصادية والصمود أمام التحديات العالمية.
وشهدت فعاليات افتتاح الفروع حضور رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر علي معرفي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب خالد السلاوي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع خالد بركات وذلك بحضور المسؤولين التنفيذيين بالبنك وعدد من كبار العملاء.(النهاية)


ا س م / ف ا س



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