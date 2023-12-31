البنك الأهلي الكويتي مصر يفتتح أحدث فروعه في ثلاث محافظات مصرية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 -12 (كونا) -- أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر عن افتتاح أحدث فروعه في ثلاث محافظات مصرية خلال شهر ديسمبر الجاري وذلك في إطار خطته الطموحة وحرصه على تطوير شبكة فروعه والوصول بخدماته المصرفية لمختلف شرائح عملائه وجذب فئات جديدة من العملاء.
وأوضح البنك في بيان اليوم الأحد أن الفروع الجديدة تقع في منطقة (السادس من أكتوبر) بمحافظة الجيزة ومنطقة (المعادي) بمحافظة القاهرة بالاضافة الى محافظة بورسعيد مؤكدا تصميم الفروع وفقا لأحدث المعايير.
وأضاف البيان أنه تم تزويد الفروع الجديدة بكافة التجهيزات المتطورة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال السوق المصرفية لضمان مستوى متميز من الخدمة وتوفير وقت العملاء وإتاحة كافة المنتجات والخدمات البنكية الى جانب وجود خدمة كبار العملاء (ABK-Wealth).
وأضاف أن البنك قام بتجهيز فروعه الجديدة لاستقبال عملائه من ذوي الهمم وتيسير حصولهم على الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك ضمن إطار مع خطة البنك لتذليل العقبات ودمج جميع شرائح العملاء وتماشيا مع توجيهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد البنك الأهلي الكويتي - مصر أنه يسعى إلى تكثيف جهوده لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لتلبية احتياجات العملاء من خلال رؤية واضحة تتمثل في تقديم أفضل الخدمات الرقمية والتي تضمن أقصى قدر من السرعة والراحة والدقة.
ونوه بأنه يسعى كذلك إلى زيادة قاعدة العملاء والاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة بنكية متميزة على كافة القنوات المصرفية تتسم بالسلاسة والمرونة وتضمن رضاء عملائه لافتا الى أن استراتيجية البنك ترتكز رفع مؤشرات الأداء المالي وتطوير مهارات العاملين بما يضمن استمرار البنك في تحقيق مستهدفاته وريادته في السوق المصرفي المصري.
وأشاد البنك بالدور الريادي الذي يلعبه البنك المركزي المصري والحكومة المصرية بالإضافة إلى توجيهاتهم ومبادراتهم المستمرة من أجل تكثيف الجهود لدعم القطاع المصرفي والتي بدورها تساعد في تجاوز الأزمات الاقتصادية والصمود أمام التحديات العالمية.
وشهدت فعاليات افتتاح الفروع حضور رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر علي معرفي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب خالد السلاوي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع خالد بركات وذلك بحضور المسؤولين التنفيذيين بالبنك وعدد من كبار العملاء.(النهاية)
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