تركيا: زلزال بقوة 5ر4 درجات يضرب ولاية هكاري

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- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 31 - 12 (كونا) -- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب مساء اليوم الأحد ولاية هكاري ومناطق من البلاد.
وأضافت في بيان لها أن مركز الزلزال في قضاء يوكسك أوفا التابع لولاية هكاري جنوب شرقي تركيا وهو الثاني خلال أقل من ساعة.
وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 20:06 بالتوقيت المحلي بعد أن وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 19:37 مضيفة أن عمق الزلزال بلغ 25ر2 كلم تحت سطح الأرض.
وأشارت إلى أنه لم تسجل أي خسائر بشرية ومادية على الفور فيما تتواصل أعمال المسح الميداني عقب الزلزال.
وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم وفي فبراير الماضي أسفر زلزال هائل جنوبي البلاد عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في عدة مدن.
وتسبب زلزال في إزميت على بعد حوالي 100 كلم جنوب شرق إسطنبول بمقتل 17 ألف شخص عام 1999. (النهاية)
ط أ / ه س ص
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