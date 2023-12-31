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تركيا: زلزال بقوة 5ر4 درجات يضرب ولاية هكاري

12/31/2023 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 31 - 12 (كونا) -- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب مساء اليوم الأحد ولاية هكاري ومناطق من البلاد.
وأضافت في بيان لها أن مركز الزلزال في قضاء يوكسك أوفا التابع لولاية هكاري جنوب شرقي تركيا وهو الثاني خلال أقل من ساعة.
وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 20:06 بالتوقيت المحلي بعد أن وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 19:37 مضيفة أن عمق الزلزال بلغ 25ر2 كلم تحت سطح الأرض.
وأشارت إلى أنه لم تسجل أي خسائر بشرية ومادية على الفور فيما تتواصل أعمال المسح الميداني عقب الزلزال.
وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم وفي فبراير الماضي أسفر زلزال هائل جنوبي البلاد عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في عدة مدن.
وتسبب زلزال في إزميت على بعد حوالي 100 كلم جنوب شرق إسطنبول بمقتل 17 ألف شخص عام 1999. (النهاية)

ط أ / ه س ص



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