Monday, 01 January 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان: تزايد حركة النزوح مع اشتداد القصف الإسرائيلي في الجنوب

12/31/2023 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 31 - 12 (كونا) -- جدد الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد قصفه الجوي والمدفعي للقرى والبلدات المتاخمة للحدود اللبنانية الجنوبية وسط ارتفاع في حركة النزوح بين السكان المحليين مع اشتداد حدة القصف.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدة عيتا الشعب وتسببت الصواريخ التي ألقتها على أراضي البلدة بعدد من الحرائق.
وأضافت الوكالة اللبنانية أن "حركة النزوح للسكان المحليين تزداد يوما بعد يوم بعدما اشتدت حدة قصف جيش الاحتلال في الأيام الاخيرة واستهدافه المدنيين والمنازل المأهولة وعدم قدرة المزارعين والفلاحين على العمل في الاراضي الزراعية".
وقالت إن طائرات الاحتلال أغارت على أطراف بلدة راميا وهي تقع قبالة ثكنة زرعيت التابعة لجيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت الوكالة أن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال أغارت على أطراف بلدة علما الشعب لجهة الناقورة ونفذت مسيرات أخرى سلسلة غارات مستهدفة عددا من البلدات الحدودية في القطاع الغربي.
وذكرت الوكالة أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف أطراف بلدات طير حرفا والجبين وعلما الشعب والضهيرة ووادي الدلافة ومناطق الطراش والجبل وراس الضهر في بلدة ميس الجبل.
في المقابل نقلت الوكالة عن بيان أصدرته المقاومة اللبنانية قالت فيه إنها استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع ‏حانيتا وقصفت موقع العباد "بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة". كما أعلنت المقاومة عن مقتل واحد من عناصرها خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان.
وتتواصل المواجهات يوميا بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في المناطق الجنوبية من لبنان وعبر الحدود منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في السابع من اكتوبر 2023 . (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



MENAFN31122023000071011013ID1107673175

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث