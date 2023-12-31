لبنان: تزايد حركة النزوح مع اشتداد القصف الإسرائيلي في الجنوب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 31 - 12 (كونا) -- جدد الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد قصفه الجوي والمدفعي للقرى والبلدات المتاخمة للحدود اللبنانية الجنوبية وسط ارتفاع في حركة النزوح بين السكان المحليين مع اشتداد حدة القصف.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدة عيتا الشعب وتسببت الصواريخ التي ألقتها على أراضي البلدة بعدد من الحرائق.
وأضافت الوكالة اللبنانية أن "حركة النزوح للسكان المحليين تزداد يوما بعد يوم بعدما اشتدت حدة قصف جيش الاحتلال في الأيام الاخيرة واستهدافه المدنيين والمنازل المأهولة وعدم قدرة المزارعين والفلاحين على العمل في الاراضي الزراعية".
وقالت إن طائرات الاحتلال أغارت على أطراف بلدة راميا وهي تقع قبالة ثكنة زرعيت التابعة لجيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت الوكالة أن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال أغارت على أطراف بلدة علما الشعب لجهة الناقورة ونفذت مسيرات أخرى سلسلة غارات مستهدفة عددا من البلدات الحدودية في القطاع الغربي.
وذكرت الوكالة أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف أطراف بلدات طير حرفا والجبين وعلما الشعب والضهيرة ووادي الدلافة ومناطق الطراش والجبل وراس الضهر في بلدة ميس الجبل.
في المقابل نقلت الوكالة عن بيان أصدرته المقاومة اللبنانية قالت فيه إنها استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع حانيتا وقصفت موقع العباد "بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة". كما أعلنت المقاومة عن مقتل واحد من عناصرها خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان.
وتتواصل المواجهات يوميا بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في المناطق الجنوبية من لبنان وعبر الحدود منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في السابع من اكتوبر 2023 . (النهاية)
ك ب ش / ه س ص
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