Monday, 01 January 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجزائر: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ..ولا وفيات

12/31/2023 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الأخيرة.
وأضافت الوزارة في بيان لها أنها لم تسجل أي وفيات بكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية أو حالات بالعناية المركزة خلال تلك المدة وأنها سجلت في المقابل تماثل حالتين للشفاء.
ودعت إلى "ضرورة العودة لاحترام التدابير الوقائية اللازمة للحد من تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتفادي انتشاره مما قد والذي قد يتسبب في خلق بؤر جديدة للوباء". (النهاية)

م ر / ه س ص



MENAFN31122023000071011013ID1107673174

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث