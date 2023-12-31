الجزائر: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ..ولا وفيات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الأخيرة.
وأضافت الوزارة في بيان لها أنها لم تسجل أي وفيات بكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية أو حالات بالعناية المركزة خلال تلك المدة وأنها سجلت في المقابل تماثل حالتين للشفاء.
ودعت إلى "ضرورة العودة لاحترام التدابير الوقائية اللازمة للحد من تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتفادي انتشاره مما قد والذي قد يتسبب في خلق بؤر جديدة للوباء". (النهاية)
م ر / ه س ص
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