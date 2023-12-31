قائد الجيش السوداني: الطريق للسلام يتطلب إيفاء قوات الدعم السريع بإعلان جدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 31 – 12 (كونا) –- قال قائد الجيش في السودان عبدالفتاح البرهان اليوم الأحد إن الطريق لإيقاف الحرب وهو التزام قوات الدعم السريع بإعلان جدة.
وأضاف البرهان في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الاستقلال أنه لابد من "خروج الدعم السريع من ولاية الجزيرة ومن بقية مدن السودان كما اتفق عليه في إعلان جدة مع إعادة كل المنهوبات من أموال وممتلكات المواطنين والمنقولات الحكومية وإخلاء مساكن المواطنين والمقار الحكومية".
وزاد "أي وقف لإطلاق النار لا يضمن ما ذكر لن يكون ذا قيمة".
في الاثناء أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عن لقاء غدا الإثنين يجمع وفدا من (تقدم) يقوده رئيس الهيئة القيادية د. عبد الله حمدوك بوفدٍ من قوات الدعم السريع برئاسة قائدها محمد حمدان دقلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
يأتي هذا اللقاء على أثر الخطابات التي أرسلتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لقائدي القوات المسلحة والدعم السريع والتي دعتهم فيها للقاءات عاجلة تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي.
وأضاف بيان ل(تقدم) أن التواصل مستمر مع قائد الجيش لتحديد مكان وزمان للقاء بين تقدم والقوات المسلحة السودانية.
ومنذ الخامس عشر من ابريل 2023 اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه الالاف من المدنيين وشرد اكثر من 8 ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لاجئ. (النهاية)
م ع م / ه س ص
MENAFN31122023000071011013ID1107673173
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.