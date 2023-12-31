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قائد الجيش السوداني: الطريق للسلام يتطلب إيفاء قوات الدعم السريع بإعلان جدة

12/31/2023 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 31 – 12 (كونا) –- قال قائد الجيش في السودان عبدالفتاح البرهان اليوم الأحد إن الطريق لإيقاف الحرب وهو التزام قوات الدعم السريع بإعلان جدة.
وأضاف البرهان في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الاستقلال أنه لابد من "خروج الدعم السريع من ولاية الجزيرة ومن بقية مدن السودان كما اتفق عليه في إعلان جدة مع إعادة كل المنهوبات من أموال وممتلكات المواطنين والمنقولات الحكومية وإخلاء مساكن المواطنين والمقار الحكومية".
وزاد "أي وقف لإطلاق النار لا يضمن ما ذكر لن يكون ذا قيمة".
في الاثناء أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عن لقاء غدا الإثنين يجمع وفدا من (تقدم) يقوده رئيس الهيئة القيادية د. عبد الله حمدوك بوفدٍ من قوات الدعم السريع برئاسة قائدها محمد حمدان دقلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
يأتي هذا اللقاء على أثر الخطابات التي أرسلتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لقائدي القوات المسلحة والدعم السريع والتي دعتهم فيها للقاءات عاجلة تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي.
وأضاف بيان ل(تقدم) أن التواصل مستمر مع قائد الجيش لتحديد مكان وزمان للقاء بين تقدم والقوات المسلحة السودانية.
ومنذ الخامس عشر من ابريل 2023 اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه الالاف من المدنيين وشرد اكثر من 8 ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لاجئ. (النهاية)

م ع م / ه س ص



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