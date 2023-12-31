موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر 00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - البنك الأهلي الكويتي - مصر يعلن عن افتتاح أحدث فروعه في ثلاث محافظات مصرية (القاهرة - الجيزة - بورسعيد) خلال شهر ديسمبر ضمن خطته الطموحة لتطوير شبكة فروعه والوصول بخدماته المصرفية لمختلف شرائح عملائه وجذب فئات جديدة من العملاء.

بيروت - تجدد القصف الإسرائيلي على القرى والبلدات المتاخمة للحدود في جنوب لبنان وسط ارتفاع في حركة النزوح بين السكان المحليين مع اشتداد حدة القصف.

إسطنبول - زلزال بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية هكاري التركية ومناطق أخرى في البلاد. 3130676 إسلام أباد - الجيش الباكستاني يقتل ثمانية مسلحين في عمليتين نفذهما بولايتي خيبر بختونخوا وبلوشستان الحدوديتين مع أفغانستان.

أربيل - مدرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف قاعدة التحالف الدولي ضد تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) في مطار أربيل. (النهاية) ه س ص