موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر 00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - البنك الأهلي الكويتي - مصر يعلن عن افتتاح أحدث فروعه في ثلاث محافظات مصرية (القاهرة - الجيزة - بورسعيد) خلال شهر ديسمبر ضمن خطته الطموحة لتطوير شبكة فروعه والوصول بخدماته المصرفية لمختلف شرائح عملائه وجذب فئات جديدة من العملاء.
بيروت - تجدد القصف الإسرائيلي على القرى والبلدات المتاخمة للحدود في جنوب لبنان وسط ارتفاع في حركة النزوح بين السكان المحليين مع اشتداد حدة القصف.
إسطنبول - زلزال بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية هكاري التركية ومناطق أخرى في البلاد. 3130676 إسلام أباد - الجيش الباكستاني يقتل ثمانية مسلحين في عمليتين نفذهما بولايتي خيبر بختونخوا وبلوشستان الحدوديتين مع أفغانستان.
أربيل - مدرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف قاعدة التحالف الدولي ضد تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) في مطار أربيل. (النهاية) ه س ص
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