مختبر السرديات الأردني يناقش مخطوط طواف الغربان للزميل سليمان قبيلات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- ناقش مختبر السرديات الأردني مخطوط المجموعة القصصية "طواف الغربان" للكاتب والزميل الصحافي سليمان قبيلات، مساء أمس السبت، بالتعاون مع جمعية تواصل الثقافية في جاليري إطلالة اللويبدة بعمان.

وعاين المشاركون في الجلسة النقاشية، التي أدارها رئيس المختبر الكاتب مفلح العدوان، قصص المخطوط الذي تضمن 39 نصًا قصصيًا، كانت في معظمها عن قرية "مليح" وحكاياتها مما عاشه الكاتب أو تناقلته الألسن ورواه الأسلاف، تناولت ظروف القرية، والعلاقات الاجتماعية، ومعاناة أهلها، وقسوة الحياة، وظلم الحكم العثماني ومقاومتهم، ودور المرأة الكبير والمميز، والشهداء والقتال في فلسطين، والحج، والظروف الاقتصادية، والجوع، والموت، وصراع البقاء، والكوارث الطبيعية وغيرها.

وتناولت المجموعة الطقوس والعادات الاجتماعية بمختلف تجلياتها السلبية والإيجابية.

وأكد المشاركون أهمية العمل؛ كونه يوثق الموروث غير المادي والذاكرة الشعبية لقرية أردنية، ويحفظ إرث الأسلاف وذكراهم للأجيال اللاحقة، وهي بذا تشكل جسرًا وتجسيرًا، وحلقة وصل وتواصلًا بين الأجيال.

وأشادوا بتنوع القصص وموضوعيتها، ومهارة السرد، وجمال اللغة وفخامتها، وصياغتها القوية، وبلاغتها وتكثيفها غير المخل، ورمزية العنوان وكثير من النصوص، وإسقاطاتها السياسية، وتوظيف اللهجة المحكية بطريقة مناسبة تخدم النص.

ونوهوا بأن المجموعة في المجمل تسيدها بطلان؛ اللغة والمكان، فيما قصص المجموعة تؤكد امتلاك المؤلف لمخزون معرفي وثقافي ووعي وطني واجتماعي، وتجربة حياتية ثرية تتماهى مع التاريخ والجغرافيا والتراث والقيم الرفيعة، يبثها كلها في ثنايا القصص.

ولفت المشاركون إلى إشكالية تجنيس نصوص المجموعة، وأن منها ما يحتمل أن يكون نص مكان، أو حكاية شعبية، وبعضها تضمن مقاطع تميل إلى أدب المقالة.

واقترحوا إعادة النظر في العنوان ليكون أكثر التصاقًا بقرية "مليح"، ومراجعة نهايات بعض النصوص لتلائم متطلبات الفن القصصي، وضرورة ضخ بعض المشاعر والعواطف الإنسانية في نصوص المجموعة لتكون أكثر إقناعًا وقربًا للقارئ.

من جهته، قدم قبيلات شكره للمشاركين على ما أبدوه من ملاحظات ولآرائهم ومشاركاتهم القيمة، مؤكدا أنه سيعمل على متابعة كل ملاحظة، وسيأخذ بكل رأي أو اقتراح يصب في تجويد العمل ورفع سويته.

وكان قبيلات قرأ في بداية الجلسة نصًا وجدانيًا يناجي فيه قريته "مليح"، ويتغزل ويعتز بإرثها ونسيجها الاجتماعي المتماسك.

--(بترا)

م ت/ب ع/ هـ ح

31/12/2023 23:07:48