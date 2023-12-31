شهيدان و مصابون في غارة إسرائيلية بدير البلح

شهيدان و مصابون في غارة إسرائيلية بدير البلح
التاريخ
12/31/2023 11:29:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الأول (بترا)- استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون، في غارة جوية مساء اليوم الأحد، على منزل في مخيم دير البلح، وسط قطاع غزة.
وفي ذات السياق، قالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف الليلة، منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
31/12/2023 22:46:43
MENAFN31122023000117011021ID1107673170
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.