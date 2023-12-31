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شهيدان و مصابون في غارة إسرائيلية بدير البلح

12/31/2023 11:29:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون، في غارة جوية مساء اليوم الأحد، على منزل في مخيم دير البلح، وسط قطاع غزة.
وفي ذات السياق، قالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف الليلة، منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
31/12/2023 22:46:43

MENAFN31122023000117011021ID1107673170

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