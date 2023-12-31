روايات تحولت إلى أعمال فنية في ذكرى ميلاد إحسان عبد القدوس.. اليوم

MENAFN - Youm7) يحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الروائى إحسان عبد القدوس ، الذى اشتهر بتربعه على عرش الروائيين ليحصل على لقب أكثر كاتب وروائى، تحولت قصصه إلى أعمال فنية سواء فى السينما أو التليفزيون أو المسرح.

كتب إحسان عبد القدوس أكثر من 600

رواية وقصة، وقدمت السينما المصرية عددًا كبيرًا من هذه القصص التى تحول منها 49 رواية إلى أفلام، و5 روايات تحولت إلي نصوص مسرحية، و9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، و10 روايات تحولت إلى مسلسلات تليفزيونية.

من أبرزهم "الوسادة الخالية" التى تحولت إلى فيلم عام 1957 وقام ببطولتها لبنى عبد العزيز، وعبد الحليم حافظ، و"فى بيتنا رجل" الذى طرح عام 1961 كفيلم سينمائى، إلى جانب "الرصاصة لا تزال فى بيتى" الذى قدمه محمود يس فى السينما و حقق نجاح كبير، و فيلم "بئر الحرمان"

الذى طرح عام 1969 و قدمته سعاد حسنى، و رواية "يا عزيزى كلنا لصوص" التى طرحت فى السينمات عام 1989.

أما فيما بتعلق بالمسلسلات فتحولت رواية "لن أعيش فى جلباب أبى"

إلى مسلسل أنتج عام 1995 و قام ببطولته نور الشريف و عبلة كامل.







