روايات تحولت إلى أعمال فنية في ذكرى ميلاد إحسان عبد القدوس.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) يحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الروائى إحسان عبد القدوس ، الذى اشتهر بتربعه على عرش الروائيين ليحصل على لقب أكثر كاتب وروائى، تحولت قصصه إلى أعمال فنية سواء فى السينما أو التليفزيون أو المسرح.
كتب إحسان عبد القدوس أكثر من 600
رواية وقصة، وقدمت السينما المصرية عددًا كبيرًا من هذه القصص التى تحول منها 49 رواية إلى أفلام، و5 روايات تحولت إلي نصوص مسرحية، و9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، و10 روايات تحولت إلى مسلسلات تليفزيونية.
من أبرزهم "الوسادة الخالية" التى تحولت إلى فيلم عام 1957 وقام ببطولتها لبنى عبد العزيز، وعبد الحليم حافظ، و"فى بيتنا رجل" الذى طرح عام 1961 كفيلم سينمائى، إلى جانب "الرصاصة لا تزال فى بيتى" الذى قدمه محمود يس فى السينما و حقق نجاح كبير، و فيلم "بئر الحرمان"
الذى طرح عام 1969 و قدمته سعاد حسنى، و رواية "يا عزيزى كلنا لصوص" التى طرحت فى السينمات عام 1989.
أما فيما بتعلق بالمسلسلات فتحولت رواية "لن أعيش فى جلباب أبى"
إلى مسلسل أنتج عام 1995 و قام ببطولته نور الشريف و عبلة كامل.
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