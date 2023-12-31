مجدى بدر يشارك فى صيد العقارب مع غادة عبد الرازق بعد جعفر العمدة

(MENAFN
- Youm7) تألق الفنان مجدى بدر فى شخصية "بلال شامة" العام الماضى بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، وهو المسلسل الذى لاقى نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربى، من تأليف وإخراج محمد سامى.
ويعود مجدى بدر من جديد في رمضان المقبل 2024، إذ يشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب " بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاح فينومينا، ويجسد شخصية جديدة عليه في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار من الاشويق والاثارة .
مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح ، ونخبه من النجوم ، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.
مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.
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