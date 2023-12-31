مجدى بدر يشارك فى صيد العقارب مع غادة عبد الرازق بعد جعفر العمدة

MENAFN - Youm7) تألق الفنان مجدى بدر فى شخصية "بلال شامة" العام الماضى بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، وهو المسلسل الذى لاقى نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربى، من تأليف وإخراج محمد سامى.ويعود مجدى بدر من جديد في رمضان المقبل 2024، إذ يشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب " بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاح فينومينا، ويجسد شخصية جديدة عليه في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار من الاشويق والاثارة .مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح ، ونخبه من النجوم ، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



