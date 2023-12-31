فرقة عبد الحليم نويرة تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الجمهورية.. 28 يناير

MENAFN - Youm7) تحيي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية يوم 28 شهر يناير حفلاً غنائيًا، تحت قيادة المايسترو على مسرح الجمهورية، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يحييها عدد من المطربين، وتقدم الفرقة خلالها مجموعة كبيرة من أغنيات الزمن الجميل التي تطرب الجمهور الحاضر منها "أنا المصرى - أهو ده اللى صار - الشيطان لـ سيد درويش، فى قلبى غرام لـ عبد العظيم محمد، حبيبى واحشنى لـ محمد الموجى، تخونوه - سلامات يا حبايب - حنين لـ بليغ حمدى".

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية، بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.







