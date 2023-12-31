إيهاب فهمى ونور محمود يشاركان فى الجزء الثانى من مسلسل وبينا ميعاد

MENAFN - Youm7) يشارك الفنانان نور محمود وإيهاب فهمى فى الجزء الثانى من مسلسل "وبينا ميعاد" المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على قناة dmc، حيث يقدم نور محمود وايهاب فهمى شخصيتين جديدتين على أحداث العمل الذى تم عرض الجزء الأول منه فى شهر يناير الماضي وحقق نجاحًا لافتًا.

وكانت قناة

dmc

قد كشفت عن برومو تشويقي للجزء الثاني من

مسلسل "وبينا ميعاد" ، المقرر عرضه قريبًا على شاشتها، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل الذي عرض في يناير 2023.

مسلسل وبينا ميعاد من بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.