بلاك تيما يحيى حفلاً غنائيًا بمسرح ساقية الصاوى 26 يناير

MENAFN - Youm7) يحيي فريق بلاك تيما حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم 26 شهر يناير، وسيقدم الفريق خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم الشهيرة مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعنى" و"أخبار أهرام جمهورية".

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر.

كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط ، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين،

شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.وطرح النجم محمد حماقى، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.







