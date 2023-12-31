4 أبراج فلكية يحالفها الحظ في عام 2024.. منصب جديد وثروة فى انتظارها

(MENAFN
- Youm7) يحرص أغلب الأشخاص كل عام بالإطلاع على توقعات أبراجهم الفلكية لاعتقادهم بأنها سوف تطمئنهم على مستقبلهم في العام المقبل، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، توقع عالمة الفلك إنبال هونيجمان، لبعض الأبراج الفلكية بأن يحالفها الحظ في عام 2024، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
كشفت عالمة الفلك إنبال هونيجمان عن أبراج فلكية سوف تحظى بالحظ السعيد في العام المقبل، مثل :
الدلو والأسد
عانى برجى الدل والأسد فترة من العقبات وإنعدام الفرص، وصعوبة في بدء بعض العلاقات الاجتماعية أو مشاريع تجارية، لكن متوقع لهذين البرجين في عام 2024، أن يحظيان بالمزيد من البدايات الجديدة ويصعدون لمناصب السلطة وتحدث تغييرات إيجابية في حياتهم.
العقرب والثور
وسوف يشهد مولود برج الثور والعقرب تغييرات إيجابية في حياتهما
وبدايات جديدة وثروة في المستقبل. واستقرار والمزيد من الفرح، حتى إنهما يشعران كما إن الحياة تعاملهما بلطف ويحققان المزيد من الإنجازات بحياتهما المهنية، وسوف يصلان لمناصب السلطة في المؤسسة التي يعملان بها.
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