Monday, 01 January 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 أبراج فلكية يحالفها الحظ في عام 2024.. منصب جديد وثروة فى انتظارها

12/31/2023 11:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) يحرص أغلب الأشخاص كل عام بالإطلاع على توقعات أبراجهم الفلكية لاعتقادهم بأنها سوف تطمئنهم على مستقبلهم في العام المقبل، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، توقع عالمة الفلك إنبال هونيجمان، لبعض الأبراج الفلكية بأن يحالفها الحظ في عام 2024، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كشفت عالمة الفلك إنبال هونيجمان عن أبراج فلكية سوف تحظى بالحظ السعيد في العام المقبل، مثل :

الدلو والأسد

عانى برجى الدل والأسد فترة من العقبات وإنعدام الفرص، وصعوبة في بدء بعض العلاقات الاجتماعية أو مشاريع تجارية، لكن متوقع لهذين البرجين في عام 2024، أن يحظيان بالمزيد من البدايات الجديدة ويصعدون لمناصب السلطة وتحدث تغييرات إيجابية في حياتهم.

العقرب والثور

وسوف يشهد مولود برج الثور والعقرب تغييرات إيجابية في حياتهما
وبدايات جديدة وثروة في المستقبل. واستقرار والمزيد من الفرح، حتى إنهما يشعران كما إن الحياة تعاملهما بلطف ويحققان المزيد من الإنجازات بحياتهما المهنية، وسوف يصلان لمناصب السلطة في المؤسسة التي يعملان بها.


الحصول على المزيد من المال





MENAFN31122023000132011024ID1107673164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث