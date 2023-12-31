وصفات طبيعية من الترمس المطحون للعناية بالبشرة.. خطواتها سهلة وبسيطة

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- Youm7) الترمس المطحون واحد من أشهر الطرق الطبيعية التي تستخدم لترطيب ونضارة البشرة فهو يحتوى على بعض الخصائص التي تساعد على تغذية البشرة وجمالها، وفى السطور التالية نقدم وصفات طبيعية من الترمس المطحون للعناية بالبشرة، وفقا لما ذكره موقع bellatory
- يعالج التجاعيد
يحتوى الترمس المطحون على نسبة عالية من من الستيرول الذى يعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها وحمايتها من التجاعيد وخطوط البشرة، كما إنه يخلص البشرة من البقع الداكنة والخطوط الرفيعة.
-يغذى البشرة
يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التي تساعد على تغذية البشرة ونضارتها .
-يخفف من حروق البشرة
قناع الترمس مع العسل الأبيض من أكثر الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وعلاج الحروق والتقرحات.
- تفتيح البشرة
يحتوى الترمس المطحون على خصائص عديدة وفيتامينات تساعد على تفتيح ونضارة البشرة، وتساعد في التخلص من اسمرار البشرة الناتج عن اشعة الشمس الضارة .
أفكار لأقنعة مختلفة من الترمس وهى:
-ماسك دقيق الترمس
مكوناته:
-ملعقة من دقيق الترمس.
-نصف ملعقة من الماء.
يخلط الماء مع دقيق الترمس الناعم، ويطبق ماسك الترمس على بشرة الوجه ويغسل الوجه من بقايا دقيق بعد 5 - 10 دقائق.
-ماسك الترمس والحليب لتفتيح البشرة
مكوناته:
-ملعقة ترمس مطحون.
-ملعقة حليب سائل.
-نصف ملعقة من ماء الورد.
يخلط الحليب مع ماء الورد والترمس المطحون، ويفرد المعجون على المنطقة المراد تفتيحها، وتغسل البشرة من ماسك الترمس بعد ربع ساعة.
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