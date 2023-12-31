وصفات طبيعية من الترمس المطحون للعناية بالبشرة.. خطواتها سهلة وبسيطة

MENAFN - Youm7) الترمس المطحون واحد من أشهر الطرق الطبيعية التي تستخدم لترطيب ونضارة البشرة فهو يحتوى على بعض الخصائص التي تساعد على تغذية البشرة وجمالها، وفى السطور التالية نقدم وصفات طبيعية من الترمس المطحون للعناية بالبشرة، وفقا لما ذكره موقع bellatory







- يعالج التجاعيد

يحتوى الترمس المطحون على نسبة عالية من من الستيرول الذى يعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها وحمايتها من التجاعيد وخطوط البشرة، كما إنه يخلص البشرة من البقع الداكنة والخطوط الرفيعة.





-يغذى البشرة

يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التي تساعد على تغذية البشرة ونضارتها .









-يخفف من حروق البشرة

قناع الترمس مع العسل الأبيض من أكثر الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وعلاج الحروق والتقرحات.





- تفتيح البشرة

يحتوى الترمس المطحون على خصائص عديدة وفيتامينات تساعد على تفتيح ونضارة البشرة، وتساعد في التخلص من اسمرار البشرة الناتج عن اشعة الشمس الضارة .







أفكار لأقنعة مختلفة من الترمس وهى:-ماسك دقيق الترمس

مكوناته:

-ملعقة من دقيق الترمس.



-نصف ملعقة من الماء.

يخلط الماء مع دقيق الترمس الناعم، ويطبق ماسك الترمس على بشرة الوجه ويغسل الوجه من بقايا دقيق بعد 5 - 10 دقائق.





-ماسك الترمس والحليب لتفتيح البشرةمكوناته:

-ملعقة ترمس مطحون.

-ملعقة حليب سائل.

-نصف ملعقة من ماء الورد.

يخلط الحليب مع ماء الورد والترمس المطحون، ويفرد المعجون على المنطقة المراد تفتيحها، وتغسل البشرة من ماسك الترمس بعد ربع ساعة.







