بتجهز بيتك.. الطريقة الصحيحة لتثبيت شريط المنشفة بشكل آمن

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- Youm7) يخرج شريط المنشفة في كثير من الأحيان من مكانه ويترك خلفه الحوائط الجافة التالفة، ويرجع ذلك إلى سوء تثبيته، فيجب عليك أن تقوم بتثبيته مباشرة في المسامير، لأن التثبيت الآمن لشريط المنشفة يجعله يتحمل المناشف المبللة الثقيلة، لذلك تعرف على طرق تثبيت شريط المنشفة بشكل آمن وفقًا لموقع "thespruce".
يجب عليك أولاً قبل شراء شريط المناشف قياس المكان الذي سيتم تعليق الشريط عليه لمعرفة حجم الشريط الذي يعمل بشكل أفضل.
كيفية تركيب شريط المنشفة وضع علامة على الحائط
يجب عليك أن تضع علامة على المكان الذي ترغب في تعليق الشريط عليه، فإذا كان شريط المنشفة الخاص بك مزوداً بقالب فاستخدمه، وقم بتثبيت قضيب المنشفة على الحائط وضع علامة على حواف الشريط ثم قم بإزالة الشريط للتأكد من أن العلامات متساوية.
حفر ثقوب في الجدار
بعد وضع العلامة قم بحفر ثقوب المناسبة للمثبتات، إذا كنت تقوم بتركيبه مباشرة في مسمار فاستخدم برغياً أصغر قليلاً من برغي التثبيت، ولكن عند استخدام مثبتات الحوائط الجافة استخدم الحجم المحدد للمرساة الخاصة بك.
دفع المرساة إلى الحوائط الجافة
قم بوضع المرساة في الحفرة وقم بدفعها برفق باستخدام مطرقة حتى تتساوى مع سطح الحوائط الجافة.
إزالة الأقواس
قم بإزالة الأقواس من شريط المنشفة وثبتها على الحائط.
تثبيت حامل الشريط
قم بتحريك حامل الشريط وثبته باستخدام برغي التثبيت ثم قم بتحريك الشريط وحامل الشريط الثاني في مكانهما وشد برغي المجموعة الثاني.
نصائح لضمان ثبات شريط المنشفة
لضمان ثبات شريط المنشفة في مكانه، يجب عليك عدم تحميل قضيب المنشفة بالمناشف الثقيلة لأن ذلك سيؤدي إلى سحبه من الحائط، كما يجب عليك عند تجفيف يديك أن تزيل المنشفة لتجفيف يديك بدلاً من تجفيفها وهى على القضيب، حيث سيؤدي سحب المنشفة لتجفيف يديك بانتظام إلى وضع ضغط غير ضروري، مما يؤدي إلى سحبها من الحائط شيئًا فشيئًا.
منشفة
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