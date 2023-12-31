بتجهز بيتك.. الطريقة الصحيحة لتثبيت شريط المنشفة بشكل آمن

MENAFN - Youm7) يخرج شريط المنشفة في كثير من الأحيان من مكانه ويترك خلفه الحوائط الجافة التالفة، ويرجع ذلك إلى سوء تثبيته، فيجب عليك أن تقوم بتثبيته مباشرة في المسامير، لأن التثبيت الآمن لشريط المنشفة يجعله يتحمل المناشف المبللة الثقيلة، لذلك تعرف على طرق تثبيت شريط المنشفة بشكل آمن وفقًا لموقع "thespruce".

يجب عليك أولاً قبل شراء شريط المناشف قياس المكان الذي سيتم تعليق الشريط عليه لمعرفة حجم الشريط الذي يعمل بشكل أفضل.

كيفية تركيب شريط المنشفة وضع علامة على الحائط

يجب عليك أن تضع علامة على المكان الذي ترغب في تعليق الشريط عليه، فإذا كان شريط المنشفة الخاص بك مزوداً بقالب فاستخدمه، وقم بتثبيت قضيب المنشفة على الحائط وضع علامة على حواف الشريط ثم قم بإزالة الشريط للتأكد من أن العلامات متساوية.

حفر ثقوب في الجدار

بعد وضع العلامة قم بحفر ثقوب المناسبة للمثبتات، إذا كنت تقوم بتركيبه مباشرة في مسمار فاستخدم برغياً أصغر قليلاً من برغي التثبيت، ولكن عند استخدام مثبتات الحوائط الجافة استخدم الحجم المحدد للمرساة الخاصة بك.

دفع المرساة إلى الحوائط الجافة

قم بوضع المرساة في الحفرة وقم بدفعها برفق باستخدام مطرقة حتى تتساوى مع سطح الحوائط الجافة.

إزالة الأقواس

قم بإزالة الأقواس من شريط المنشفة وثبتها على الحائط.

تثبيت حامل الشريط

قم بتحريك حامل الشريط وثبته باستخدام برغي التثبيت ثم قم بتحريك الشريط وحامل الشريط الثاني في مكانهما وشد برغي المجموعة الثاني.

نصائح لضمان ثبات شريط المنشفة

لضمان ثبات شريط المنشفة في مكانه، يجب عليك عدم تحميل قضيب المنشفة بالمناشف الثقيلة لأن ذلك سيؤدي إلى سحبه من الحائط، كما يجب عليك عند تجفيف يديك أن تزيل المنشفة لتجفيف يديك بدلاً من تجفيفها وهى على القضيب، حيث سيؤدي سحب المنشفة لتجفيف يديك بانتظام إلى وضع ضغط غير ضروري، مما يؤدي إلى سحبها من الحائط شيئًا فشيئًا.

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