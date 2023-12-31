بعد الأربعين.. إزاى ممكن اليوجا تغير جسمك وتخليكى أحسن من الأول؟

MENAFN - Youm7) بعد سن الأربعين تتعرض السيدات لتغيرات عديدة في صحتها وجسمها وشخصيتها لذلك يجب أن تعرف المرأة طبيعة جسمها وتتعامل معه، وتعتبر اليوجا من أكثر أنواع الرياضات التي تغير بشكل كبير من حالتك النفسية والجسدية وفى هذا التقرير نتعرف على كيف تستطيعاليوجا أن تغير من جسم المرأة وفقًا لما ذكره موقع mariamalo .

- تنظيم الهرمونات

هناك بعض الأوضاع التي يمكنك القيام بها والتي تحفز الغدة الدرقية للمساعدة في تنظيم الهرمونات "وقوف الكتف، وضعية الجسر، انحناءات الظهر - أي شيء يحفز منطقة الصدر"، و هذا النوع من ممارسة اليوجا يمكن أن يدعم القوة في هذا الجزء من الجسم.

- التعافي من الإصابة

تساعد اليوجا على استعادة قوتك الجسدية وخصوصا بعد التعافى من الإصابات، وتعزز قوتك.

- حب النفس

يمكن لممارسة اليوجا أن تدعم رعايتك الذاتية، وتذكرك بأنك تحبين نفسك كما هى وتسمحين لنفسك بالتقدم في السن مع تعزيز ثقتك بنفسك.

- الحفاظ على خفة الحركة والمرونة

تسمح لك الممارسة المنتظمة بالبقاء رشيقة مع تقدم جسدك في العمر، وذلك من خلال الحفاظ على مرونة عضلاتك ومفاصلك، يمكن لليوجا أن تساعدك على

مرونة جسدك.

- الحفاظ على القوة

من خلال الاستمرار في ممارسة اليوجا، يمكنك الحفاظ على جسد قوي لمكافحة تدهور العضلات الذي يحدث بشكل طبيعي مع التقدم ​​في السن.

- تعزيز الثقة والشعور بالسعادة

تساعد اليوجا على تعزيز ثقتك بنفسك وتجعلك تتقبلين نفسك وحياتك وتزيد من شعورك بالسعادة.

امرأة تمارس اليوجا











