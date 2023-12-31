الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي يواصل الارتفاع يتجاوز 4 ملايين طن سبتمبر الماضى

MENAFN - Youm7) ارتفع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفع إجمالي الاستهلاك نحو 4 ملايين و30 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي "مبدئى"، بينما كانت نحو 3 ملايين و808 ألف دولار في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 222 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز، إن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الأخرى سجل في المقابل تراجع طفيف، حيث بلغ مليوني 965 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 3 ملايين و52 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 87 ألف دولار.

وكان الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي سجل ارتفاعا منذ فترة كبيرة وبلغ نحو 4 ملايين و253 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، بينما كان نحو 4 ملايين و238 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2022، بزيادة طفيفة بلغت نحو 15 ألف طن، وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى ارتفع أيضا ليصل إلى 3 ملايين و291 ألف طن في أغسطس الماضي، مقابل مليوني و816 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 475 ألف طن.