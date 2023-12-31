3 معارض للفنانين مصطفى بط وزكريا أحمد وحسن غانم بجاليرى ضى الزمالك

MENAFN - Youm7) يشهد جاليرىضى الزمالك،ثلاثة معارض للفنانين مصطفى بط والدكتور زكريا أحمد والدكتور حسن غانم وتستمر هذه المعارض حتى يوم 18 يناير 2024.

معرض الفنان الكبير مصطفى بط يأتي تحت عنوان القرية والأسطورة ويتضمن 50 لوحة من أحدث إنتاج الفنان ويستضيف مصطفى بط في معرضه أعمال زوجته بثينة الدرديرى التي تشارك في المعرض بعشرة أعمال.



الفنان مصطفى بط يعتبر واحدًا من أهم التشكيليين المصريين الذين يتناولون التراث المصرى والأسطورة المصرية القديمة في الريف بشكل معاصر بعيدًا عن التقليدية والمباشرة وللفنان مصطفى بط مشاركات جماعية عديدة إضافة إلى إقامته العديد من المعارض الشخصية على مدار مشواره الطويل في الحركة التشكيلية المصرية التى تجاوز نصف قرن

ومن أبرز هذه المشاركات بينالى الإسكندرية الدولى لدول حوض البحر المتوسط الثامن 1970، وبينالى أثينا الدولى بأسبانيا 1971.

ويقدم الفنان زكريا أحمد أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا 50 عملاً تحمل رؤاه وفلسفته الخاصة ورؤيته للبيئة الشعبية المصرية مستلهمًا منها رموزه ومفرداتة بأسلوب تعبيرى مبتعدًا عن النمطية والتقليدية وشارك أيضًا الفنان زكريا أحمد في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية وأقام عدة معارض شخصية في مصر ولندن وإسبانيا والنمسا وإيطاليا وفرانسا وحصل عل الجائزة الأولى في مسابقة مصر في علوم أبنائها والجائزة الثانية في صالون الشباب الرابع والجائزة الأولى في بينالى أكاديمية فنون والآداب في مدينة فيودجا.

كما يقدم الفنان حسن غانم ستون عملاً تشكيليًا في الجرافيك والتصوير وهو فنان جرافيكى متميز له مشاركات متعددة داخل مصر وخارجها وعن تجربته يقول الناقد أيمن أبو زيد.