3 معارض للفنانين مصطفى بط وزكريا أحمد وحسن غانم بجاليرى ضى الزمالك

(MENAFN
- Youm7) يشهد جاليرى
ضى الزمالك،
ثلاثة معارض للفنانين مصطفى بط والدكتور زكريا أحمد والدكتور حسن غانم وتستمر هذه المعارض حتى يوم 18 يناير 2024.
معرض الفنان الكبير مصطفى بط يأتي تحت عنوان القرية والأسطورة ويتضمن 50 لوحة من أحدث إنتاج الفنان ويستضيف مصطفى بط في معرضه أعمال زوجته بثينة الدرديرى التي تشارك في المعرض بعشرة أعمال.
الفنان مصطفى بط يعتبر واحدًا من أهم التشكيليين المصريين الذين يتناولون التراث المصرى والأسطورة المصرية القديمة في الريف بشكل معاصر بعيدًا عن التقليدية والمباشرة وللفنان مصطفى بط مشاركات جماعية عديدة إضافة إلى إقامته العديد من المعارض الشخصية على مدار مشواره الطويل في الحركة التشكيلية المصرية التى تجاوز نصف قرن
ومن أبرز هذه المشاركات بينالى الإسكندرية الدولى لدول حوض البحر المتوسط الثامن 1970، وبينالى أثينا الدولى بأسبانيا 1971.
ويقدم الفنان زكريا أحمد أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا 50 عملاً تحمل رؤاه وفلسفته الخاصة ورؤيته للبيئة الشعبية المصرية مستلهمًا منها رموزه ومفرداتة بأسلوب تعبيرى مبتعدًا عن النمطية والتقليدية وشارك أيضًا الفنان زكريا أحمد في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية وأقام عدة معارض شخصية في مصر ولندن وإسبانيا والنمسا وإيطاليا وفرانسا وحصل عل الجائزة الأولى في مسابقة مصر في علوم أبنائها والجائزة الثانية في صالون الشباب الرابع والجائزة الأولى في بينالى أكاديمية فنون والآداب في مدينة فيودجا.
كما يقدم الفنان حسن غانم ستون عملاً تشكيليًا في الجرافيك والتصوير وهو فنان جرافيكى متميز له مشاركات متعددة داخل مصر وخارجها وعن تجربته يقول الناقد أيمن أبو زيد.
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