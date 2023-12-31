ثقافة البحر الأحمر تناقش تأهيل ذوى القدرات الخاصة فى عالم المعرفة الرقمى

MENAFN - Youm7) عقد فرع ثقافة البحر الأحم مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة، بمكتبة مصر العامة بالقصير، بعنوان "تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في عالم المعرفة الرقمي"، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة برعاية وزارة الثقافة احتفالاً بذوي القدرات الخاصة خلال ديسمبر الحالي.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، وأداره محمود أبو بكر، الذي تحدث في كلمة تمهيدية عن دور الدولة وقيادتها السياسية في الرعاية التامة بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير وتذليل كل السبل من أجل دمجهم في شتى المجالات الحياتية.

وفى كلمة د. ياسر خليل رئيس المؤتمر ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع البحر الأحمر، تناول الأهداف العامة للمؤتمر من تنمية الوعي الثقافي لذوي الهمم، وكذلك الوقوف على دور التكنولوجيا الحديثة في دعم وتقديم الخدمات لهم وتأصيل المعرفة والثقافة لديهم، ثم قام بعرض فيلم تسجيلي عن طرق دمج وتخاطب ذوي القدرات الخاصة وعرض نماذج ناجحة في مجالات عدة من ذوي القدرات الخاصة.

من جهتها أكدت سوسن عبد الرحيم مدير عام ثقافة البحر الأحمر أن ذوي القدرات الخاصة جزء لا يتجزأ من الوطن وعلى جميع المؤسسات والهيئات التضافر لإدماجهم بالمجتمع، كما أكدت حرص الدولة على المشاركة البناءة والفعالة لذوي القدرات الخاصة على مستوى الجمهورية.

وعقدت الجلسة البحثية الأولي بعنوان "تنمية المهارات الحياتية والوعي الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة" برئاسة إسراء محمود سليم - باحثة دكتوراه، وقدم خلالها بحث مقدم من أحمد محمد الحادي - باحث دكتوراه في التربية، تحت عنوان



توصيات مقترحة لتطبيق الدمج في المعاهد الأزهرية"، حيث طالب في البحث الأزهر الشريف بتطبيق الدمج بالمعاهد الأزهرية أسوة بمدارس التربية والتعليم، ونوقش بحث آخر تحت عنوان "تعزيز المرونة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة" للباحثة فاطمة الزهراء محمد حنفي - معلمة ومدربة تربية خاصة معتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر، وتناولت به سبل التواصل الجيد والمجدي مع ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية الترابط الفكري معهم لكسب ثقتهم من أجل توصيل صحيح المعرفة لهم. وفي نهاية الجلسة البحثية الأولي أقيم فاصل إستعراضي فني لأبناء مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالقصير بعمل فني بعنوان "قادرين يا دنيا".

جاءت الجلسة البحثية الثانية والمنعقدة برئاسة محمود عبدالستار توفيق - مدير المدرسة الفكرية بسفاجا - بعنوان "توظيف التكنولوجيا في خدمة الأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأسرهم لتكوين جيل رقمي واع" وتضمنت الجلسة بحثين الأول بعنوان "التأهيل الحركي لذوي الاحتياجات الخاصة" أوضح خلاله إبراهيم بديع سنوسي- معلم ومدرب تربية خاصة بالأكاديمية المهنية للمعلمين فرع البحر الأحمر - أهمية التدريب والأداء الحركي لذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول بالحالة البدنية والرياضية للمتدرب لأفضل صورة، وبل ويستطيع الكبير منهم تعلم أنماط حركية جديدة، والبحث الثاني بعنوان "التمكين الثقافي للتوحد في ظل التحول الرقمي للمعرفة" عرضت من خلاله أرسنوي منصور أبوبكر

-باحثة دكتوراه في التربية - التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي للمعرفة في النهوض بالمستوى التعليمي والتربوي لذوي التحتياجات الخاصة.

أعقب الجلسات البحثية عدة ورش متخصصة قدمها

خبراء في التربية الخاصة والإعاقات، وجاءت الورشة الأولي بعنوان "الاكتشاف المبكر للإعاقة" تناول فيها

محمد حسين عبد الله -معلم خبير بالتربية الفكرية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالقصير - أهمية التعرف المبكر على الإعاقة، حيث يساعد ذلك في تحقيق أعلى مستوى لتحسن حالة المعاق، وكانت الورشة الثانية بعنوان "العلاج الوظيفي" أوضح فيها إبراهيم بديع سنوسي معلم ومدرب معتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين فرع البحر الأحمر، أن العلاج الوظيفي هو نوع من المهن الطبية المساعدة ويساعد على استقلالية ذوي القدرات وممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية التي ترفع الجانب المعنوي لهم.