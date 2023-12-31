أرواح فى المدينة تعود بالزمن 100 عام فى دار الأوبرا

MENAFN - Youm7) تقيم سلسلة "أرواح في المدينة" اليوم احتفالاً بأول أيام السنة الجديدة، ندوة بعنوان جولة في القاهرة ولماذا كان عام 1924 خطيرًا في تاريخ مصر وذلك في السادسة من مساء اليوم بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية تحت شعار "زيارة إلى القاهرة قبل 100 سنة دفتر أحوال مصر والمصريين عام 1924".

وتعود الندوة في رحلة عبر الزمن إلى مصر قبل قرن من الزمان و هي رحلة فيها من المفاجئات و المفارقات الكثير سنسمع أصوات لم نسمعها من قبل و قصص تحكى لأول مرة في هذا الجيل عن أحوال المصريين في عام 1924.

تتضمن الندوة مئويات هامة لشخصيات بارزة أثرت في تاريخ هذا البلد سنحتفل بهم و أحداث خطيرة مثل انعقاد البرلمان لأول مرة و اغتيال القائد الإنجليزي لي ستاك و خطط انجلترا لفصل السودان عن مصر و كيف ظهرت أم كلثوم و أين كان عبد الوهاب في هذا الوقت لنتعرف فيه على مصر بلدنا كيف كانت قبل 100 سنة عبر مناطق و شوارع وأحداث و شخصيات وأغاني وفنون و طرائف.

وكان صندوق التنمية الثقافية

نظم

لقاء شهر ديسمبر 2023 ضمن سلسلة "أرواح فى المدينة"، والذى جاءئ بعنوان "مرة واحد صعيدى"، وذلك يوم الخميس 14 ديسمبر بمركز الإبداع الفنى بساحة دار الأوبرا.

