أرواح فى المدينة تعود بالزمن 100 عام فى دار الأوبرا

(MENAFN
- Youm7) تقيم سلسلة "أرواح في المدينة" اليوم احتفالاً بأول أيام السنة الجديدة، ندوة بعنوان جولة في القاهرة ولماذا كان عام 1924 خطيرًا في تاريخ مصر وذلك في السادسة من مساء اليوم بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية تحت شعار "زيارة إلى القاهرة قبل 100 سنة دفتر أحوال مصر والمصريين عام 1924".
وتعود الندوة في رحلة عبر الزمن إلى مصر قبل قرن من الزمان و هي رحلة فيها من المفاجئات و المفارقات الكثير سنسمع أصوات لم نسمعها من قبل و قصص تحكى لأول مرة في هذا الجيل عن أحوال المصريين في عام 1924.
تتضمن الندوة مئويات هامة لشخصيات بارزة أثرت في تاريخ هذا البلد سنحتفل بهم و أحداث خطيرة مثل انعقاد البرلمان لأول مرة و اغتيال القائد الإنجليزي لي ستاك و خطط انجلترا لفصل السودان عن مصر و كيف ظهرت أم كلثوم و أين كان عبد الوهاب في هذا الوقت لنتعرف فيه على مصر بلدنا كيف كانت قبل 100 سنة عبر مناطق و شوارع وأحداث و شخصيات وأغاني وفنون و طرائف.
وكان صندوق التنمية الثقافية
نظم
لقاء شهر ديسمبر 2023 ضمن سلسلة "أرواح فى المدينة"، والذى جاءئ بعنوان "مرة واحد صعيدى"، وذلك يوم الخميس 14 ديسمبر بمركز الإبداع الفنى بساحة دار الأوبرا.
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