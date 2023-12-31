5 دراسات و22 شهادة احتفاء بمسيرة الثقافة الجديدة والعدد الأول مجانًا

MENAFN - Youm7) صدر العدد الجديد من مجلة "الثقافة الجديدة " يناير 2024، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وهو العدد الذي خُصص للاحتفال بمسيرة المجلة عبر الـ 400 عدد، منذ صدورها في أبريل 1970، برئاسة مجلس إدارة الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، وبهذه المناسبة اختصت د. نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، المجلة بمقال افتتاحي بعنوان: "تحية واجبة لكتيبة الثقافة الجديدة عبر تاريخها".

ومما جاء في المقال: "بلا شك أن مجلة "الثقافة الجديدة" أثبتت عبر تاريخها الطويل، وصمودها فى وجه التوقفات المتكررة التى حدثت لها، لتعود بعد كل توقف.. قوية، لتستمر لما يزيد على نصف قرن من الزمان –بتوقفات محدودة– لتصدر فى موعدها؛ الأول من كل شهر، لتثبت أن الواقع الثقافى يحتاج إليها، وأن جمهورها العريض فى مختلف أنحاء المحروسة وأيضًا خارجها، لا يتنازل عنها، وفى ذات الوقت يعكس هذا الانتظام وعى القائمين عليها، بأهمية الدور الذى تقوم به، باعتبارها أداة من أدوات وعينا الوطنى بأهمية الثقافة فى حياتنا".

وكتب رئيس التحرير، طارق الطاهر، افتتاحية العدد بعنوان: "رحلة البحث عن العدد الأول"، ساردًا تفاصيل العثور على هذا العدد الذي لم تره أجيال كثيرة، ذاكرًا أن هذا العدد "ييسر لنا وللباحثين عن التوثيق، مادة دسمة؛ إذ يستطيع أن يتتبع محطات هذه المجلة العريقة والفاعلة عبر تاريخها في حياتنا الثقافية"

في هذا العدد: كتب شعبان يوسف مقالًا بعنوان: "عدد تاريخي من مجلة الثقافة الجديدة"، متوقفًا عند أهم الملاح التي تميز العدد الأول من المجلة، وكيف ولدت عفية وناضجة. وكتب أحمد عبد الرازق أبو العلا "مائة وثلاثون عددًا وضعتني في قلب الحياة الثقافية محتفيًا بإبداعات جيل الثمانينيات"، مسلطًا الضوء على فترة عمله في هيئة تحرير المجلة، وأطوار إصدارها.

كما نقرأ في هذا العدد أربع دراسات، دارت حول ترويسة المجلة، وبعض الملفات والحوارات التي أعدتها، ودور المجلة في الحياة الثقافية المصرية، فكتب طارق الطاهر دراسة بعنوان: «مرآة لتاريخ الجهة التي تصدرها.. قراءة في ترويسة الثقافة الجديدة عبر خمسين عامًا»، متأملًا بشكل تفصيلي تاريخ ترويسة المجلة في مراحلها كافة، وملقيًا الضوء على أهم الافتتاحيات التي وردت في أعدادها، وكذلك على أهم القرارات المتعلقة بالمجلة، منذ إصدار العدد الأول أبريل 1970، وحتى العدد الأخير والذي يحمل الرقم (400). وكتب جمال العسكري دراسة بعنوان: عمر من القوة الناعمة»، يعرض فيها تاريخ المجلات الأدبية المصرية، وكذلك تاريخ مجلة الثقافة الجديدة بوصفها إحدى المجلات المؤثرة في تجاوز نكسة 1967، وكذلك دورها في إبراز الأصوات الإبداعية في الأقاليم المصرية جمعاء. وكتب شوقي بدر يوسف «المجلة الثقافية ودورها الفعال في المشهد الإبداعي.. الثقافة الجديدة نموذجًا»، باحثًا في أهم المجلات الثقافية والأدبية التي صدرت في العالم العربي، ومسلطًا الضوء على مجلة الثقافة الجديدة في مراحلها المتنوعة، كما تتضمن تلك الدراسة قراءات في افتتاحيات المجلة في مراحل متنوعة في تاريخها الذي تجاوز نصف قرن. وكتب مصطفى القزاز «من حوارات وملفات المجلة»، تناول فيها أهم الحوارات والملفات التي أعدها المجلة خلال فترة إصدارها.

ونقرأ أيضًا في هذا العدد مجموعة من الشهادات لعدد من كبار الكتاب المصريين الذين شهدوا على تاريخ المجلة، وتتميز تلك الشهادات بتنوع الأجيال، فكتب محمد السيد عيد «محمد كشيك.. رحلة عمر»، وكتب محمود عبد الباري «مدرسة مصرية شهرية»، وكتب محمد بغدادي «بدايات لا تنسى»، وكتب مسعود شومان «حديقة الثقافة الجماهيرية الظليلة»، وكتب مصطفى بيومي عبد السلام «ثقافة النخبة في ثياب الجماهير»، وكتب محمود خير الله «مثل حب يسطع في كل عتمة»، وكتب فتحي عبد السميع «من سلة غلال الأدب إلى تحرير الهامش»، وكتب محمد كمال «وجداني وعقلي معها»، وكتب محمود قنديل «رحلة عطاء لا ينضب»، وكتب أمل سالم «منارة مصرية للثقافة»، وكتب شعيب خلف «الثقافة الجديدة.. وكفى»، وكتب عاطف محمد عبد المجيد «أن تكون قبلة كل المبدعين»، وكتب عايدي على جمعة «صوت اللحظة الراهنة»، وكتب عوض الغباري «في عامها الثالث والخمسين»، وكتب عبده الشنهوري «مهمة شاقة»، وكتب عيد عبد الحليم «أهمية أن تمتلك جماليات الاختلاف»، وكتب حاتم عبد الهادي السيد «دورها في الحراك الثقافي المصري»، وكتب أبو الفتوح البرعصي «أدب البادية المصرية في متن الثقافة الجديدة»، وكتب مرسي عواد «شعلة ثقافية مضيئة»، واختتمت الشهادات بشهادة عبد الغني داود الذي كتب «خمسون عامًا من العطاء».

كما يتضمن العدد دراسة في أغلفة الثقافة الجديدة عبر تاريخها، كتبها محمد كمال بعنوان: «أغلفة الثقافة الجديدة بين المغازلة الجمالية والمتعة المعرفية»، درس فيها أغلفة المجلة من وجهة نظر تشكيلية.

كما يصاحب هذا العدد، العدد الأول من المجلة، الذي يوزع مجانًا مع المجلة، وهو العدد الذي صدر في أبريل 1970، برئاسة مجلس إدارة الكاتب الكبير سعد الدين وهبة. وقد شارك فيه نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين آنذاك.



