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صدر حديثًا.. زهور من المعرفة والمتعة في بستان الألعاب

12/31/2023 11:28:41 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن دار بيت اللغات الدولية بالقاهرة، كتاب "بستان الألعاب" للكاتبة نجلاء علام، ويضم الكتاب خمسًا وعشرين لعبة تفاعلية إبداعية للأطفال، تعمل على تنمية مهارات الطفل في مجالات مختلفة.



يحتوي الكتاب على ألعاب بسيطة منوعة، يسهم الطفل في كل لعبة من خلال الرسم والتلوين والتوصيل وغيرها من الأنشطة، كما تقدم كل لعبة للطفل مهارة معينة وتهدف الألعاب إلى تنمية القدرات الإبداعية لدى الطفل، وإكساب الطفل مهارات الاتصال مع المحيطين به، وتمرين الطفل على التعبير عن نفسه، وتنمية العمليات العقلية لدى الطفل من تركيز وإدراك واستنباط واستنتاج وغيرها، وزيادة الحصيلة اللغوية لدى الطفل، وزيادة الثقة بالنفس، واكتساب مهارة حل المشكلات والمهارات التحليلية، واكتشاف الأنماط بسهولة، وتدريب الذاكرة البصرية عند الطفل، والعلاقات المنطقية بين الأشياء، وزيادة الحصيلة المعرفية لدى الطفل، وغيرها من الأهداف.



تقول الكاتبة "نجلاء علام": يحتوي الكتاب على مجموعة من الألعاب التفاعلية الإبداعية للصغار، وهذه الألعاب يمكن للطفل أن يمارسها مع إخوته الأكبر سنًا، أو مع أصدقائه وزملائه في الحضانة أو المدرسة، أو مع جيرانه، كما يمكن للأب والأم والأجداد والجدات أن يلعبوها ويمارسوها مع أطفال الأسرة، وكذلك يمكن للمشرفة في الروضة أن تمارسها مع أطفال الحضانة، وأيضًا في دور الأيتام والجمعيات الأهلية، أو يتم لعبها في حصص الأنشطة في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي، كما تناسب الأطفال الأكبر سنًا والذين يعانون من صعوبات التعلم، وقد تم تصميم الألعاب بحيث يصاحبها رسومات تعبر عن الهدف منها.














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