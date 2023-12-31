صدر حديثًا.. زهور من المعرفة والمتعة في بستان الألعاب

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا عن دار بيت اللغات الدولية بالقاهرة، كتاب "بستان الألعاب" للكاتبة نجلاء علام، ويضم الكتاب خمسًا وعشرين لعبة تفاعلية إبداعية للأطفال، تعمل على تنمية مهارات الطفل في مجالات مختلفة.
يحتوي الكتاب على ألعاب بسيطة منوعة، يسهم الطفل في كل لعبة من خلال الرسم والتلوين والتوصيل وغيرها من الأنشطة، كما تقدم كل لعبة للطفل مهارة معينة وتهدف الألعاب إلى تنمية القدرات الإبداعية لدى الطفل، وإكساب الطفل مهارات الاتصال مع المحيطين به، وتمرين الطفل على التعبير عن نفسه، وتنمية العمليات العقلية لدى الطفل من تركيز وإدراك واستنباط واستنتاج وغيرها، وزيادة الحصيلة اللغوية لدى الطفل، وزيادة الثقة بالنفس، واكتساب مهارة حل المشكلات والمهارات التحليلية، واكتشاف الأنماط بسهولة، وتدريب الذاكرة البصرية عند الطفل، والعلاقات المنطقية بين الأشياء، وزيادة الحصيلة المعرفية لدى الطفل، وغيرها من الأهداف.
تقول الكاتبة "نجلاء علام": يحتوي الكتاب على مجموعة من الألعاب التفاعلية الإبداعية للصغار، وهذه الألعاب يمكن للطفل أن يمارسها مع إخوته الأكبر سنًا، أو مع أصدقائه وزملائه في الحضانة أو المدرسة، أو مع جيرانه، كما يمكن للأب والأم والأجداد والجدات أن يلعبوها ويمارسوها مع أطفال الأسرة، وكذلك يمكن للمشرفة في الروضة أن تمارسها مع أطفال الحضانة، وأيضًا في دور الأيتام والجمعيات الأهلية، أو يتم لعبها في حصص الأنشطة في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي، كما تناسب الأطفال الأكبر سنًا والذين يعانون من صعوبات التعلم، وقد تم تصميم الألعاب بحيث يصاحبها رسومات تعبر عن الهدف منها.
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