5 طرق يمكنك من خلالها حماية البيئة تضم نظامك الغذائى وملابسك

MENAFN - Youm7) يتبنى الناس تدريجيًا أنماط حياة أكثر استدام ، لكن الكثير منهم يجدون صعوبة في تغيير عاداتهم وغالبًا لا يعرفون من أين يبدأون رحلة الاستدامة، لذلك إذا كنت تتطلع إلى جعل حياتك أكثر إخضرار في عام 2024، فإليك بعض التغييرات التي يمكن التحكم فيها وبأسعار معقولة والتي يمكنك إجراؤها، وفقا لما ذكره موقع "phys". 1. الأكل يتخلص العالم من مليار طن من الطعام كل عام، وغالبًا ما تولد نفايات الطعام غاز الميثان، وهو غاز من أقوى الغازات الدفيئة لدرجة أنهأقوى من ثاني أكسيد الكربون.ولكن هناك تغييرات بسيطة يمكنك إجراؤها لتناول طعام أكثر استدامة وغالبًا بتكلفة أقل أيضًا، وتشمل تناول كميات أقل من اللحوم والمزيد من النباتات، وخاصة الفول والخضروات، وكذلك لا تحتاج الفاصوليا إلى الأسمدة النيتروجينية بفضل قدرتها على تحويل النيتروجين من الهواء إلى مواد مغذية.سيكون الابتعاد عن اللحوم أيام من كل أسبوع بداية جيدة، كما أن التخطيط لوجباتك مسبقًا والتأكد من تناول بقايا الطعام سيساعدك على تقليل النفايات غير الضرورية، واستخدم الميكروويف للطهي حيثما أمكن ذلك لأنه أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من الطهي على الموقد. 2. السفر

حاول استبدال رحلة أو رحلتين بالسيارة أسبوعيًا بخيارات التحرك الأخرى مثل ركوب العجل أو المشى، وبالنسبة للرحلات الطويلة، يعد السفر بالقطار أو الحافلة أكثر صداقة للبيئة من السفر بالسيارة والطائرة، ولكن يجب عليك في كثير من الأحيان التخطيط مسبقًا للحصول على أرخص التذاكر.

3. استخدام الطاقة

أصبحت الطاقة التي نستخدمها في المنزل باهظة الثمن بشكل متزايد وهي أمر مساهم بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة، لذلك إجراء تغييرات صغيرة على استخدامنا اليومي للطاقة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، سواء في فواتيرنا أو الانبعاثات المنزلية.

ولعل معظم هذه التغييرات سهلة ومريحة، مثل إطفاء الأضواء عند مغادرة الغرفة، وغسل الملابس والأواني في درجات حرارة باردة، والاستحمام في وقت أقصر، وافصل الأجهزة مثل أجهزة الميكروويف عند عدم استخدامها وأجهزة الشحن عندما تكون الأجهزة مشحونة بالكامل. 4. الملابس

يحب الناس شراء ملابس جديدة، لكن "الموضة السريعة" لها تكلفة بيئية واجتماعية باهظة إلى حد كبير حيث تولد صناعة الأزياء أكثر من 92 مليون طن من النفايات كل عام، ويتم حرق معظمها أو إرسالها إلى مكب النفايات أو تصديرها إلى البلدان النامية.

هناك الكثير من الطرق لتكون عصرية ومستدامة، ابدأ بتنظيم خزانة ملابسك حتى تعرف ما لديك قبل أن تبدأ بالتسوق، وأن أي شيء تشتريه سيتناسب مع ما لديك حاليًا.لا تتخلص من العناصر التالفة، فهناك الكثير من مقاطع الفيديو على YouTube لمساعدتك في إصلاح الملابس والإكسسوارات. 5. إدارة النفايات

نحن ننتج أكثر من 2 مليار طن متري من النفايات الصلبة في جميع أنحاء العالم كل عام، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 70% بحلول عام 2050، وهناك العديد من التغييرات الصغيرة التي يمكننا إجراؤها لتقليل الكمية.

يمكن أن تؤدي كتابة قائمة التسوق إلى تقليل الشراء الزائد والشراء الاندفاعي، خذ معك أكياسًا قابلة لإعادة الاستخدام عند التسوق، وهناك الكثير من الأماكن لشراء الطعام دون تغليف زائد.