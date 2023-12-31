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إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Iphone 12 Mini وiphone 7 Plus

12/31/2023 11:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة أبل عن سلسلة
iPhone 12
منذ بضع سنوات تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 12 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 7 Plus كما يلى:

iPhone 12 mini:

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x)
.

البطارية: بقوة 2425 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية:
12 ميجابكسل.


iPhone 7 Plus

الشاشة 5.5بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.


دقة الشاشة: بدقة 1920× 1080 بيكسل.

المعالج
معالج Apple A10 Fusion


المساحة: 256GB

البطارية :بقوة 2900 mAh

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية:
7
ميجابكسل.







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