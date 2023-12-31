تفاصيل أول محطة فضائية قمرية لمسكن رواد الفضاء واستكشاف المريخ

MENAFN - Youm7) يمكن لبوابة ناسا القمرية، أن تستضيف رواد فضاء أرتميس 4 في وقت مبكر من عام 2028، وفقًا للتقديرات الحالية، وستكون أول محطة فضائية للبشرية خارج مدار الأرض، وخطوة مهمة في استكشاف النظام الشمسي.

ووفقا لما ذكره موقع "the sun"، ستوفر البوابة قاعدة لرواد الفضاء للوصول بسهولة إلى سطح القمر والتجول فيه، وذلك بفضل مدارها الإهليلجي للغاية حول القمر.

البوابة القمرية

وهذا النوع من المدار سيجعله قريبًا نسبيًا من سطح القمر وبعيدًا بدرجة كافية لالتقاط رواد الفضاء والإمدادات من الأرض بسهولة.

ووفقا لوكالة ناسا، فإن المحطة الفضائية القمرية ستكون جزءًا لا يتجزأ من المهام المستقبلية إلى المريخ.

وستكون بمثابة اختبار عملي للتقنيات اللازمة للحفاظ على الوجود البشري في الفضاء السحيق، ورسم مسار إلى المريخ، وهي رحلة يمكن أن تستغرق ما يقرب من سبعة أشهر لإكمالها.

وقال بيل نيلسون، مدير ناسا، في بيان: "تقوم ناسا ببناء البنية التحتية لتوسيع الاستكشاف البشري إلى النظام الشمسي أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك محطة الفضاء القمرية التي ستساعدنا في تحقيق اكتشافات علمية ملهمة حول القمر وحوله".

وأضاف نيلسون، "وبنفس القدر من الأهمية، ستساعد هذه الاستثمارات وكالة ناسا على تنفيذ هدف الولايات المتحدة فى مواصلة تطوير واختبار التكنولوجيا والعلوم اللازمة لرحلة بشرية إلى المريخ."