كيفية الاستمرار بالاستماع إلى يوتيوب في الخلفية أو مع قفل Iphone.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) على أجهزة iPhone، يتطلب الاستماع إلى صوت يوتيوب في الخلفية عادةً الدفع مقابل اشتراك YouTube Premium، ولكن هناك حل بديل بسيط يسمح لك بمواصلة الاستماع إلى مقطع فيديو عندما تفعل أشياء أخرى على ‌iPhone‌أو عندما يكون جهازك مقفلاً، وفقاً لموقع macrumors.

مع تزايد شعبية يوتيوب على مر السنين، اختارت جوجل إيقاف العديد من ميزات خدمة استضافة الفيديو خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، مثل المشاهدة الخالية من الإعلانات، وSharePlay على iOS، والقدرة على الاستماع إلى صوت YouTube على ‌iPhone‌ عندما يكون التطبيق مغلق.

تبلغ تكلفة يوتيوب

Premium

13.99 دولارًا شهريًا للوصول إلى هذه الميزات، ولكن إذا كان كل ما تريد فعله هو الاستماع إلى الصوت المستضاف على YouTube مثل البودكاست أو الموسيقى أو المحاضرات عندما تكون في تطبيقات أخرى أو عندما يكون جهاز iPhone‌ الخاص بك مقفلاً وفي جيبك، فهناك طريقة لتحقيق ذلك دون دفع ثمن الاشتراك .

توضح لك الخطوات التالية كيف يتم ذلك

1- قم بتشغيل Safari على ‌iPhone‌ الخاص بك وقم بزيارة موقع

youtube ، ثم ابحث عن الفيديو الذي تريد الاستماع إلى صوته.

2- بعد ذلك، اضغط على الزر aA في شريط عناوين

Safari، ثم حدد Request Desktop Website من القائمة المنبثقة.

3- اضغط على زر التشغيل أو اضغط على الفيديو لبدء التشغيل، مع تجاهل أو رفض أي نوافذ منبثقة تشجعك على فتح تطبيق YouTube للجوال.

4- الآن، قم بقفل ‌iPhone‌ الخاص بك باستخدام الزر الجانبي للجهاز، سيتوقف الصوت مؤقتًا، ولكن يمكنك فقط الضغط على زر التشغيل في أداة التحكم في تشغيل شاشة القفل لاستئناف الاستماع.

5- بعد اتباع الخطوات المذكورة، سيستمر تشغيل الصوت من YouTube على جهاز iPhone‌ المقفل الخاص بك طوال مدة استمرار الفيديو، مما يتيح لك الحرية في وضع جهازك في جيبك والاستماع عبر سماعات الرأس.