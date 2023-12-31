كيفية تنظيم مساحة تخزين هاتفك باستخدام Google Photos

MENAFN - Youm7) نحن جميعًا نلتقط عددًا لا يحصى من الصور هذه الأيام، وقبل أن تدرك ذلك، تكون مساحة التخزين لديك ممتلئة وهاتفك بطيئًا، لكن لا تقلق، هناك حل! تعد Google Photos أداة رائعة يمكنها مساعدتك في تنظيم مساحة تخزين هاتفك مع الحفاظ على أمان ذكرياتك الثمينة. إليك الطريقة: النسخ الاحتياطي وتحريرها

افتح تطبيق Google Photos، ثم اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا.

حدد "إعدادات الصور" ثم "النسخ الاحتياطي والمزامنة". تأكد من تشغيل "النسخ الاحتياطي والمزامنة"، وهذا يضمن تخزين صورك بأمان في السحابة، مما يوفر مساحة على هاتفك. اضغط على "تحرير مساحة"، سيحدد تطبيق Google Photos ويعرض لك الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن حذفها بأمان من هاتفك لأنها تم نسخها احتياطيًا بالفعل على السحابة. قم بمراجعة الصور ثم اضغط على "تحرير" لإزالتها من جهازك. استخدم أداة "اقتراح الحذف"

تحدد ميزة "اقتراح الحذف" الصور الباهتة أو المشابهة أو القديمة، مما يوفر لك خيار حذفها أو أرشفتها (نقلها إلى السحابة دون شغل مساحة على هاتفك).

للوصول إليها، انتقل إلى علامة التبويب "المكتبة" في تطبيق Google Photos وانقر على "الأدوات المساعدة". حدد "اقتراح الحذف" وراجع الصور، يمكنك حذفها بشكل فردي، أو حذف جميع الاقتراحات، أو نقلها إلى الأرشيف. أرشفة مقاطع الفيديو الكبيرة

يمكن أن تشغل مقاطع الفيديو مساحة كبيرة من مساحة التخزين، يمكنك أرشفة مقاطع الفيديو الكبيرة على السحابة من خلال النقر مع الاستمرار على مقطع فيديو في تطبيق Google Photos، ثم تحديد "نقل إلى الأرشيف".

استخدم وظيفة "البحث"

تساعدك وظيفة البحث القوية في Google Photos في العثور على صور معينة بسرعة، مثل صور شخص أو مكان أو حدث معين، يمكن أن يساعدك هذا في تحديد وحذف الصور المكررة أو الصور غير المرغوب فيها.

استخدم "الذكريات" لإعادة الاكتشاف والتخلص من الفوضى

يقوم تطبيق Google Photos تلقائيًا بإنشاء مجموعات "ذكريات" ذات مواضيع معينة، وتجمع الصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة معًا، يمكن أن يساعدك هذا في إعادة اكتشاف الصور القديمة وتحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بها أو حذفها.



