مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان بارتفاع..254 ألف دينار تداولات البورصة أمس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أقفل «مـؤشر البحريـن العام» يـوم أمس الأحد عند مستوى1 , 971.49
نقطة بارتفاع قدره
10.11 نقاط مـقارنـة بإقفالـه يوم الخميس الماضي، في حين أقفل «مؤشر البحريـن الإسلامـي» عند مستوى 728.91
نقطة بارتفاع
قـدره
1.39 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.
وقد تداول الـمستثـمرون في «بـورصة البحريـن» 1.51 مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 253.92 ألف ديـنـار بـحريــنـي، تـم تنفيذها من خلال 65 صفقة، حيث ركز الـمستثـمرون تعاملاتـهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 149.34 ألف ديـنـار أي ما نسبته 58.81 % من القيـمة الإجـمـالية للتداول وبكـمية قدرها 1.37 مليون سهم، تـم تنفيذها من خلال 44 صفقة.
جاء بنك السلام في الـمركـز الأول إذ بـلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 100.94 ألف ديـنـار أي ما نسبته 39.75 % من إجـمـالـي قيـمة الأسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 498.24 ألف سهم، تـم تنفيذها من خـلال 36 صفقة.
أمـا الـمركـز الـثـانــي فكـان لألمنيوم البحرين (ألبا) بقيـمة قدرها 66.98 ألف ديـنـار أي ما نسبته 26.38 % من إجـمـالـي قيـمة الأسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 58.88 ألف سهم، تـم تنفيذها مـن خـلال 9 صفقات. ثـم جاء بنك البحرين الوطني بقيـمة قدرهـا 33.15 ألف ديـنـار أي ما نسبته 13.06 % من إجـمـالـي قيـمة الأسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 55.72 ألف سهم، تـم تنفيذها من خلال 5 صفقات. وقد تـم يـوم أمس تداول أسهم 9 شركات، ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافـظت بقـيـة الشركـات على أسعار إقـفالاتـها السابـقة.
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