مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان بارتفاع..254 ألف دينار تداولات البورصة أمس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أقفل‭ ‬‮«‬مـؤشر‭ ‬البحريـن‭ ‬العام‮»‬‭ ‬يـوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عند‭ ‬مستوى1 ‭,‬ 971.49‭

‬نقطة‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭

‬10‭.‬11‭ ‬نقاط‭ ‬مـقارنـة‭ ‬بإقفالـه‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحريـن‭ ‬الإسلامـي‮»‬‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬728‭.‬91‭

‬نقطة‭ ‬بارتفاع‭

‬قـدره‭

‬1‭.‬39‭ ‬نقطة‭ ‬مـقارنـة‭ ‬بإقفالـه‭ ‬السابق‭.‬

وقد‭ ‬تداول‭ ‬الـمستثـمرون‭ ‬في‭ ‬‮«‬بـورصة‭ ‬البحريـن‮»‬‭ ‬1‭.‬51‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬بقيـمة‭ ‬إجـمـالية‭ ‬قدرها‭ ‬253.92‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬بـحريــنـي،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬65‭ ‬صفقة،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬الـمستثـمرون‭ ‬تعاملاتـهم‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬قيـمة‭ ‬أسهمه‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬149‭.‬34‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬58‭.‬81 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬القيـمة‭ ‬الإجـمـالية‭ ‬للتداول‭ ‬وبكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬37‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬44‭ ‬صفقة‭.‬

جاء‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الـمركـز‭ ‬الأول‭ ‬إذ‭ ‬بـلغت‭ ‬قيـمة‭ ‬أسهمه‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬100‭.‬94‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬39‭.‬75 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجـمـالـي‭ ‬قيـمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬وبكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬498.24‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خـلال‭ ‬36‭ ‬صفقة‭.‬

أمـا‭ ‬الـمركـز‭ ‬الـثـانــي‭ ‬فكـان‭ ‬لألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬بقيـمة‭ ‬قدرها‭ ‬66‭.‬98‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬26‭.‬38 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجـمـالـي‭ ‬قيـمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬وبكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬58‭.‬88‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬مـن‭ ‬خـلال‭ ‬9‭ ‬صفقات‭. ‬ثـم‭ ‬جاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بقيـمة‭ ‬قدرهـا‭ ‬33‭.‬15‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬13‭.‬06 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجـمـالـي‭ ‬قيـمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬وبكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬55‭.‬72‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬صفقات‭. ‬وقد‭ ‬تـم‭ ‬يـوم‭ ‬أمس‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬9‭ ‬شركات،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬3‭ ‬شركات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انـخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬شركة‭ ‬واحدة،‭ ‬وحافـظت‭ ‬بقـيـة‭ ‬الشركـات‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬إقـفالاتـها‭ ‬السابـقة‭.‬