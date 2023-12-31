أزمة البصل العالمية تتجدد والكيلو يصل إلى 700 فلس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
كتبت: نوال عباس
تشهد الأسواق العالمية أزمة ارتفاع سعر البصل نتيجة انخفاض إنتاج البصل في أبرز دولتين مصدرتين له حول العالم الهند وباكستان، بسبب الاضرار الكبيرة التي ألحقتها السيول والفيضانات بمواسم البصل، فانخفض الإنتاج وسط ارتفاع الطلب، ما أدى إلى ارتفاع سعره عالميا، ومنع تصديره من الهند لتوفيره محليا.
ويقول تاجر الخضراوات والفواكه رضا البستاني: «إن أزمة ارتفاع أسعار البصل انعكست على جميع دول العالم، منها البحرين، فقد ارتفع سعر البصل بنسبة أكثر من 100 % ، فارتفع من 300 فلس إلى 700 فلس للكيلو، بسبب منع تصديره من الهند وارتفاع سعره في باكستان واليمن والسودان، وفرض إيران ضريبة 100 % على تصديره، وذلك بسبب قلة العرض وزيادة الطلب على البصل ما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير»، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تستورد من باكستان والصين في الوقت الحاضر ولكن بأسعار مرتفعة.
وأزمة البصل بدأت من الفلبين وباكستان، ففي الفلبين فالحال مثل الكثير من بلدان العالم، فقد قفزت كلفة الغذاء والوقود والأسمدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل العام الماضي، وفق تقرير سابق لوكالة بلومبرغ، ثم انتقلت إلى الهند عندما وضعت ضريبة على البصل بنسبة 40 % ، ثم منعت تصديره.
وقد أظهرت البيانات التي قدمتها « CRISIL » أن الهند هي أكبر مصدر للبصل في العالم، وتسهم بأكثر من 12 % من تجارة البصل العالمية. ويعد البصل عنصرًا أساسيًا في الهند، ويستخدم في أطباق جنوب آسيا التقليدية مثل البرياني. وإلى جانب الطماطم والبطاطس، تشكل الخضراوات الثلاثة جزءًا من سلة مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد. وفي عام 2019 حظرت الهند تصدير البصل بعد انخفاض الحصاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة. وتكررت الأزمة مجددا هذا العام.
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