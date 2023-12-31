أزمة البصل العالمية تتجدد والكيلو يصل إلى 700 فلس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬





تشهد‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬أزمة‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬البصل‭ ‬نتيجة‭ ‬انخفاض‭ ‬إنتاج‭ ‬البصل‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬دولتين‭ ‬مصدرتين‭ ‬له‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان،‭ ‬بسبب‭ ‬الاضرار‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬ألحقتها‭ ‬السيول‭ ‬والفيضانات‭ ‬بمواسم‭ ‬البصل،‭ ‬فانخفض‭ ‬الإنتاج‭ ‬وسط‭ ‬ارتفاع‭ ‬الطلب،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعره‭ ‬عالميا،‭ ‬ومنع‭ ‬تصديره‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬لتوفيره‭ ‬محليا‭.‬

ويقول‭ ‬تاجر‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬رضا‭ ‬البستاني‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أزمة‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬البصل‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬منها‭ ‬البحرين،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬البصل‭ ‬بنسبة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100 ‭%‬ ،‭ ‬فارتفع‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬فلس‭ ‬إلى‭ ‬700‭ ‬فلس‭ ‬للكيلو،‭ ‬بسبب‭ ‬منع‭ ‬تصديره‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬وارتفاع‭ ‬سعره‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬واليمن‭ ‬والسودان،‭ ‬وفرض‭ ‬إيران‭ ‬ضريبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬تصديره،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬قلة‭ ‬العرض‭ ‬وزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬البصل‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعره‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستورد‭ ‬من‭ ‬باكستان‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬ولكن‭ ‬بأسعار‭ ‬مرتفعة‭.‬

وأزمة‭ ‬البصل‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬الفلبين‭ ‬وباكستان،‭ ‬ففي‭ ‬الفلبين‭ ‬فالحال‭ ‬مثل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬العالم،‭ ‬فقد‭ ‬قفزت‭ ‬كلفة‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬والأسمدة‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬سابق‭ ‬لوكالة‭ ‬بلومبرغ،‭ ‬ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬عندما‭ ‬وضعت‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬البصل‭ ‬بنسبة‭ ‬40 ‭%‬ ،‭ ‬ثم‭ ‬منعت‭ ‬تصديره‭.‬

وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬‮«‬ CRISIL ‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الهند‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للبصل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتسهم‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬12 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬تجارة‭ ‬البصل‭ ‬العالمية‭. ‬ويعد‭ ‬البصل‭ ‬عنصرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬ويستخدم‭ ‬في‭ ‬أطباق‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭ ‬التقليدية‭ ‬مثل‭ ‬البرياني‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الطماطم‭ ‬والبطاطس،‭ ‬تشكل‭ ‬الخضراوات‭ ‬الثلاثة‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬سلة‭ ‬مؤشر‭ ‬أسعار‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬حظرت‭ ‬الهند‭ ‬تصدير‭ ‬البصل‭ ‬بعد‭ ‬انخفاض‭ ‬الحصاد‭ ‬بسبب‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭. ‬وتكررت‭ ‬الأزمة‭ ‬مجددا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬