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كيف تنظم أوضاعك المالية في العام الجديد؟خبراء اقتصاديون: حدد أولوياتك والتزم بميزانيتك ووفر للطوارئ

12/31/2023 11:28:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬يعد‭ ‬تنظيم‭ ‬الحياة‭ ‬المالية‭ ‬أمراً‭ ‬حيوياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والاستقرار‭ ‬المالي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬الأسواق‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وبينما‭ ‬ينتظر‭ ‬العالم‭ ‬مآلات‭ ‬سياسة‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬المرتقبة‭.‬

يتطلب‭ ‬تحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬المالية‭ ‬واتباع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬فعالة‭ ‬للتحكم‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬وتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع،‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬الرئيسية،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

أولاً‭- ‬تحديد‭ ‬الأهداف‭ ‬المالية‭: ‬يتعين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬تحديد‭ ‬أهداف‭ ‬مالية‭ ‬‮«‬قصيرة‭ ‬المدى‮»‬‭ ‬على‭ ‬غرار‭ (‬توفير‭ ‬مبلغ‭ ‬معين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭) ‬وأهداف‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ (‬مثل‭ ‬شراء‭ ‬منزل‭ ‬أو‭ ‬تحقيق‭ ‬استقرار‭ ‬مالي‭ ‬عند‭ ‬التقاعد‭).‬

ثم‭ ‬‮«‬تحديد‭ ‬الأولويات‮»‬‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬تحقيقها‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصنيف‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تعيينها‭ ‬حسب‭ ‬الأهمية‭ ‬والضرورة‭.‬

ثانياً‭- ‬تحليل‭ ‬الإنفاق‭ ‬السابق‭: ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراجعة‭ ‬المصاريف‭ ‬والنفقات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.. ‬وهل‭ ‬توجد‭ ‬مجالات‭ ‬للتحسن‭ ‬أو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬أم‭ ‬لا؟

وضع‭ ‬ميزانية‭ ‬شهرية‭: ‬يُنصح‭ ‬دائماً‭ ‬بإعداد‭ ‬ميزانية‭ ‬شهرية‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬المصروفات‭ ‬الثابتة‭ ‬والمتغيرة‭. ‬مع‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬تخصيص‭ ‬أموال‭ ‬للتوفير‭ ‬والطوارئ‭. ‬ويراعى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالميزانية،‭ ‬باتباع‭ ‬الميزانية‭ ‬وتجنب‭ ‬الانحراف‭ ‬عنها،‭ ‬ويمكن‭ ‬هنا‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيقات‭ ‬إدارة‭ ‬المالي‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬المراقبة‭.‬

ثالثاً‭: ‬تقليل‭ ‬الديون‭: ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البداية‭ ‬بتقييم‭ ‬الديون‭ ‬وفحصها،‭ ‬وفهم‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬والشروط‭. ‬ثم‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬لسداد‭ ‬الديون‭ ‬القائمة،‭ ‬باستخدام‭ ‬استراتيجيات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬الثلج‭ ‬الديوني‮»‬‭ ‬أو‭ ‬السداد‭ ‬الأعلى‭ ‬للديون‭ ‬ذات‭ ‬المعدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬العالية‭ ‬أولاً‭.‬

رابعاً‭: ‬توفير‭ ‬الطوارئ‭ ‬والتأمين‭: ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬طوارئ‭ ‬يتم‭ ‬عبره‭ ‬تخصيص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الدخل‭ ‬لتغطية‭ ‬نفقات‭ ‬لعدة‭ ‬أشهر‭. ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬‮«‬التأمين‮»‬‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬تأمين‭ ‬صحي‭ ‬وتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬أموال‭ ‬الأفراد‭ ‬وعائلتهم‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭.‬

وجنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الاستراتيجيات،‭ ‬يُنصح‭ ‬عادة‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬مراعاة‭ ‬مخصصات‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬وتكوين‭ ‬عادات‭ ‬صحيحة،‭ ‬يمكن‭ ‬للأفراد‭ ‬تحسين‭ ‬إدارتهم‭ ‬المالية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬الخبير‭ ‬المالي،‭ ‬تيمي‭ ‬جونسون،‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬إذاعية‭ ‬عن‭ ‬التخطيط‭ ‬المالي‭ ‬للعام‭ ‬الجديد‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬الفاينانشال‭ ‬تايمز،‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬والذي‭ ‬قال‭: ‬‮«‬نحاول‭ ‬تشجيع‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬الإنفاق‭ ‬والادخار‭ ‬والاستثمار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬قدّم‭ ‬المتحدثون‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬النصائح،‭ ‬من‭ ‬بينها‭:‬

‮«‬لا‭ ‬تحاول‭ ‬إعادة‭ ‬اختراع‭ ‬العجلة‮»‬‭.. ‬انظر‭ ‬إلى‭ ‬شيء‭ ‬يكسب‭ ‬منه‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬المال‭ ‬وجرّبه‭ ‬واقتطع‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬جدولك‭ ‬الزمني‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭.. ‬معظم‭ ‬الناس‭ ‬يحاولون‭ ‬دائمًا‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬فيسبوك‭ ‬القادم،‭ ‬وما‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬القادمة؟‭ ‬وفي‭ ‬الواقع،‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬قناة‭ ‬على‭ ‬ YouTube ‭ ‬بدوام‭ ‬جزئي‭ ‬وسيغير‭ ‬ذلك‭ ‬حياتك‭.‬

حاول‭ ‬تجنب‭ ‬الإنفاق‭ ‬والشراء‭ ‬المندفع‭.. ‬الناس‭ ‬يستخدمون‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭. ‬لكنهم‭ ‬يبتكرون‭ ‬طرقًا‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاءً‭ ‬لعمليات‭ ‬الشراء‭ ‬داخل‭ ‬التطبيق‭ ‬والتي‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬للغاية‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬أموالك‭ ‬في‭ ‬التدفق‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يقول‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬خضر،‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬تصاعد‭ ‬وتيرة‭ ‬الأزمات‭ ‬العالمية‭ ‬والصراعات‭ ‬التجارية‭ ‬ومدى‭ ‬تأثير‭ ‬تلك‭ ‬الأوضاع‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الانضباط‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تزايد‭ ‬حدة‭ ‬الأسعار‭ ‬بشكل‭ ‬مريب‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬الداخلية‭ ‬وكذلك‭ ‬استمرار‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‭ ‬المخيف‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الاقتصاديات،‭ ‬فمن‭ ‬أجل‭ ‬تنظيم‭ ‬حياتك‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬يمكنك‭ ‬اتباع‭ ‬بعض‭ ‬الخطوات‭ ‬العملية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭:‬

وضع‭ ‬أهداف‭ ‬مالية‭: ‬حدد‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬توفيرا‭ ‬لشراء‭ ‬شيء‭ ‬محدد‭ ‬أو‭ ‬سداد‭ ‬الديون‭ ‬وكذلك‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬طوارئ‭ ‬أو‭ ‬استثمار‭ ‬للمستقبل‭. ‬تحديد‭ ‬الأهداف‭ ‬يساعدك‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المالية‭ ‬الصحيحة‭.‬

إعداد‭ ‬ميزانية‭ ‬شهرية‭ ‬تتضمن‭ ‬تحليل‭ ‬دخلك‭ ‬ونفقاتك‭ ‬الشهرية‭.. ‬تحديد‭ ‬المبالغ‭ ‬المستهدفة‭ ‬لكل‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬النفقات‭ ‬مثل‭ ‬المعيشة‭ ‬والإيجار‭ ‬والطعام‭ ‬والترفيه‭ ‬والمصروفات‭ ‬الشخصية‭.. ‬يمكنك‭ ‬استخدام‭ ‬التطبيقات‭ ‬المصرفية‭ ‬لتتبع‭ ‬النفقات‭ ‬والمصروفات‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭.‬

توفير‭ ‬وتقليل‭ ‬الديون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬توفير‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬دخلك‭ ‬الشهري‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬به‭ ‬كطوارئ‭ ‬أو‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافك‭ ‬المالية‭.. ‬كما‭ ‬ينصح‭ ‬بتقليل‭ ‬الديون‭ ‬الموجودة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬وتحديد‭ ‬استراتيجية‭ ‬لسداد‭ ‬الديون‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭.‬

الاستثمار‭ ‬والادخار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬للاستثمار‭ ‬المالي،‭ ‬مثل‭ ‬صناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬أو‭ ‬الأسهم‭ ‬أو‭ ‬العقارات‭.‬

ويضيف‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الجدير‭ ‬بالنظر‭ ‬استشارة‭ ‬خبير‭ ‬مالي‭ ‬لمساعدتك‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الصحيحة‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أهدافك‭ ‬ومستوى‭ ‬المخاطرة‭ ‬المقبولة‭.. ‬تعلم‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتك‭ ‬المالية‭ ‬قم‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬المتاحة‭ ‬لتعلم‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬المالية‭ ‬الشخصية‭ ‬وكيفية‭ ‬إدارتها‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭.. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬الكتب‭ ‬ومشاهدة‭ ‬الدورات‭ ‬التعليمية‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الموثوقة،‭ ‬وهي‭ ‬أمور‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعدك‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتك‭ ‬المالية‮»‬‭.‬

ويتحدث‭ ‬خضر‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬مراجعة‭ ‬وتقييم‭ ‬حالتك‭ ‬المالية‭ ‬بانتظام‭ ‬وتقييم‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭. ‬فقد‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬أو‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬الأهداف‭ ‬أو‭ ‬الظروف‭ ‬الشخصية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬طوابع‭ ‬زمنية‭ ‬للأهداف‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬الأهداف‭ ‬المالية‭ ‬الكبيرة‭ ‬مثل‭ ‬شراء‭ ‬منزل‭ ‬أو‭ ‬تمويل‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬للأبناء‭.‬

قد‭ ‬تستغرق‭ ‬تحقيق‭ ‬تلك‭ ‬الأهداف‭ ‬وقتًا‭ ‬طويلاً،‭ ‬لذا‭ ‬ينبغي‭ ‬تقسيمها‭ ‬إلى‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬أقل‭ ‬قابلة‭ ‬للتحقيق‭ ‬وتعيين‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬محددة‭ ‬لكل‭ ‬طابعة‭ ‬زمنية‭. ‬هذا‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تحفيزك‭ ‬وإبقائك‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الكبيرة‭.‬

كما‭ ‬يشدد‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬طوارئ‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬طوارئ‭ ‬أولوية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الحياة‭ ‬المالية‭. ‬وينصح‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬حاول‭ ‬حفظ‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬يكفي‭ ‬لتغطية‭ ‬نفقات‭ ‬الحياة‭ ‬الأساسية‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬حيث‭ ‬يساعد‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المصاعب‭ ‬المالية‭ ‬المفاجئة‭ ‬مثل‭ ‬فقدان‭ ‬الوظيفة‭ ‬أو‭ ‬الأعطال‭ ‬المنزلية‭.‬‮«‬

ويشير‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬مراجعة‭ ‬وتحسين‭ ‬الديون‭ ‬القائمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراجعة‭ ‬الديون‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لديك‭ ‬وحاول‭ ‬تحسينها،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬ذلك‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬الديون‭ ‬بأسعار‭ ‬فائدة‭ ‬أدنى،‭ ‬أو‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬سداد‭ ‬مرنة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الدائنة،‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬ومراجعة‭ ‬وتقييم‭ ‬الاشتراكات‭ ‬والمصروفات‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬اشتراكات‭ ‬شهرية‭ ‬أو‭ ‬خدمات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬أو‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬نوادٍ‭ ‬تقوم‭ ‬بدفعها‭ ‬بانتظام،‭ ‬مراجعة‭ ‬هذه‭ ‬الاشتراكات‭ ‬وتحديد‭ ‬أي‭ ‬منها‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مفيدًا‭ ‬وضروريًا‭ ‬بالفعل،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬قطع‭ ‬الاشتراكات‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭ ‬وتحويل‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬لأهداف‭ ‬أخرى‭.‬

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