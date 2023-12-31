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شرورة مستقبل الصحراء

12/31/2023 11:27:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تسهم محافظة شرورة من خلال موقعها الحدودي المهم كونها البوابة الرئيسية الجنوبية للمملكة في تحقيق كثير من أهداف الرؤية المباركة للمملكة 2030، ومن ذلك تعزيز الصادرات السعودية مع اليمن الذي يعد سوقا مهما للمنتجات والصناعات السعودية، ويضاف للهدف المعلن للرؤية باستقبال 30 مليون معتمر سنويا وسوف تستقبل المملكة عبر منفذ الوديعة وبقية المنافذ اليمنية مع المملكة -بعد إعادة افتتاحها- وحسب التوقعات ما لا يقل عن 3 ملايين يمني.
وشرورة عبر منفذها في الوديعة هي بوابة الخدمات الإنسانية التي تقدم من المملكة للأشقاء في اليمن عبر جسر بري ينفذه ويشرف عليه مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، وستكون عبر السنوات القادمة واحدة من أهم المدن الحدودية في تنمية العلاقات السعودية اليمنية.
وشرورة واحدة من الوجهات الفريدة، من خلال سحر الصحراء الذي يحيط بها، وتتمتع بأهميتها الجغرافية، كما تتألق شرورة بمهرجاناتها الثقافية والتراثية التي تعكس جوانب متعددة من حياة سكانها. ويعتبر مهرجان شرورة الشتوي أحد المهرجانات التي تتميز بها المحافظة.
رعاية كريمة
تحت رعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ينطلق مهرجان شرورة الشتوي في عامه السادس، الذي يتخلله كثير من العروض التي تجذب الزوار وعشاق المهرجانات الشتوية إذ يتضمن المهرجان عديدًا من الفعاليات، ومن ضمنها إقامة معارض الأسر المنتجة، حيث يتم من خلالها عرض منتجاتهم أمام الزائرين، سعيًا منها لتعريف زوار المهرجان بالحياة الاجتماعية والبيئة الشعبية التي كان عليها الآباء والأجداد، وكذلك الأكلات الشعبية بمختلف أنواعها.
وتشكل فعالية هداد الصقور محطة تجمع نخبة كبيرة من الصقارين والمهتمين بالهواية، وكذلك فعالية مفازرالإبل، وفعالية تحدي الصحراء للسيارة الترفيهية والتعليمية للقيادة الآمنة، التي تجذب عديدا من المهتمين والمحبين لرياضة السيارات.
تنمية وبناء
كشفت رحلة التنمية والبناء في محافظة شرورة عن الإلهام والقيادة الحكيمة لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، الذي برع في تحويل المحافظة إلى نموذج للتقدم والاستدامة في صحراء الربع الخالي من خلال تدشين عديد من المشاريع الخدمية والتنموية ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، حيث شهدت الطرق والمرافق تحسينات ملموسة، مما أسهم في تيسير حياة المواطنين وجعل المحافظة مركزًا حيويًا، وتتجلى الرؤية الاستراتيجية للأمير جلوي بن عبدالعزيز في تطوير المشاريع البيئية والاجتماعية، مما أضفى طابع الاستدامة على التنمية.

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